Рецепт торта из кукурузных палочек набрал 73,5 млн просмотров в TikTok. Как приготовить?

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Опубликовано: 17.08.2025 17:34 , Обновлено: 17.08.2025

В TikTok одним из самых популярных и завирусившихся видео является рецепт простого торта из кукурузных палочек, который не требует запекания. Рассказываем, как приготовить такой десерт, какая у него себестоимость и что удивило пользователей в нем больше всего.

Видеорецепт опубликовал кулинарный блогер @papanya_n1 еще в конце 2021 года, и с тех пор он набрал 73, 5 млн просмотров, 2 млн лайков и более 13 тыс. комментариев. При этом до сих пор пользователи записывают свои видео с приготовлением этого десерта, а также делятся мнением относительно вкуса и простоты процесса.

Вообще в кондитерском мире тортом принято считать изделие из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. И предложенный рецепт, конечно же, вообще к этому понятию не относится.

Однако в народе этим словом называют десерты (да и не только, если вспомнить суши-торт), которые похожи на него по форме и более-менее по способу приготовления. Так что для удобства и мы будем называть эту сладость тортом.

Как приготовить популярный торт из кукурузных палочек?

Так, согласно автору рецепта, для приготовления десерта вам понадобится совсем немного продуктов.

Ингредиенты:

кукурузные палочки — 150гр;

вареная сгущенка — 250 гр;

сливочное масло — 150 гр;

грецкие орехи — 100 гр.

Способ приготовления:

Нарежьте кукурузные палочки пополам. Грецкие орехи нарежьте в крошку и добавьте к палочкам. Сгущенку и сливочное масло растопите на плите и смешайте до однородности. Перелейте массу к палочкам. Выложите всё в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.

“Классная идея” или “не вай-вай как вкусно”?

Пользователи оставили под этим рецептом самые разнообразные комментарии, которые даже нельзя разделить на какие-то группы. В основном каждый делился мнением о способе приготовления, “старости” рецепта и вкусе.

“Эта сладость ещё из советских времен. Только раньше готовой вареной сгущенки не было. Поэтому делали с ирисками “Кис-кис” или “Золотой ключик”, — написала одна из зрительниц.

“Сверху можно полить растопленным шоколадом - будет выглядеть нарядно”, — посоветовал второй пользователь.

“Классная идея. Буду пробовать готовить”, — пообещал третий.

“Это же “муравейник” из детства”, — заявил четвертый.

К слову, совсем недавно этот рецепт проверил кулинарный блогер, которому доверяют несколько тысяч пользователей. По его словам, получилось “прикольно, но не вай-вай как вкусно”.

“Палочки с варенкой не дали вместе какой-то новый продукт. Да, вкусно, но все же это палочки с варенкой”, — заявил он. При этом посоветовал каждому попробовать это “один раз”.

Сколько стоит приготовить такой десерт для белорусов?

Журналисты Telegraf.news подсчитали себестоимость такого торта, беря за основу цены из E-dostavka. Так, на момент написания материала, цены на самые дешевые ингредиенты были такие:

кукурузные палочки - 2,09 BYN за 160 гр;

вареная сгущенка (8,5%) — 4,64 BYN за 380 г;

сливочное масло (72,5%) — 3,99 BYN за 180 гр;

грецкие орехи — 31,75 BYN за кг.

В свою очередь по себестоимости получается:

150 гр кукурузных палочек - 1,96 BYN;

250 гр сгущенки — 2,05 BYN;

150 гр сливочного масла — 3,33 BYN;

100 гр орехов — 3,18 BYN.

Таким образом, себестоимость торта - 10,52 белорусских рубля.

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