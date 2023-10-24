Выложите фарш на вафельные листы и поставьте в духовку. Нашли вкусную альтернативу котлетам
Из фарша можно приготовить множества блюд. Чаще всего мы делаем из него вкусные котлеты, фрикадельки или кладем в запеканки. Но мы нашли довольно необычный рецепт, благодаря которому ваше меню станет еще разнообразнее. Для этого вам понадобится, среди прочего, несколько вафельных листов (коржей).
Такое блюдо можно подавать как на обед, так и на ужин. Оно очень хорошо сочетается с салатом из любимых овощей и различными соусами. Если вам понравится сочетание, то такая альтернатива котлетам станет частым гостем на вашем столе.
[info_b]В Беларуси 6 вафельных листов стоит около 2 BYN (на момент написания материала).[/info_b]
Как приготовить фарш на вафельных листах?
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша, говядина/свинина;
- 4 вафельных листа;
- 1 луковица;
- 4 яйца;
- 50 мл молока;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки черного перца;
- 50 мл растительного масла.
В миску с фаршем разбейте яйца, добавьте измельченный лук, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте ингредиенты и вымесите смесь.
Разделить ее на 4 части в миске. Выложите фарш на два вафельных листа, а затем накройте один вторым. Разрежьте на небольшие куски (например, как показано на видео ниже).
Разбейте в миску яйца, влейте молоко и перемешайте. Обмакните туда вафли с фаршем и выложите на горячую сковороду. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
После обжаривания по рецепту вафли следует переложить на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
Ранее Телеграф публиковал рецепт рубленых котлет с ананасом. Это необычное, но очень вкусное блюдо, которое можно приготовить дома. В этом рецепте основной ингредиент — курица, но вы можете использовать любое другое мясо по вашему вкусу.
Добавьте к мясу один фрукт. Рецепт этих котлет будут выпрашивать все гости