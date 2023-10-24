Выложите фарш на вафельные листы и поставьте в духовку. Нашли вкусную альтернативу котлетам

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Опубликовано: 24.10.2023 12:45 , Обновлено: 24.10.2023

Из фарша можно приготовить множества блюд. Чаще всего мы делаем из него вкусные котлеты, фрикадельки или кладем в запеканки. Но мы нашли довольно необычный рецепт, благодаря которому ваше меню станет еще разнообразнее. Для этого вам понадобится, среди прочего, несколько вафельных листов (коржей).

Такое блюдо можно подавать как на обед, так и на ужин. Оно очень хорошо сочетается с салатом из любимых овощей и различными соусами. Если вам понравится сочетание, то такая альтернатива котлетам станет частым гостем на вашем столе.

[info_b]В Беларуси 6 вафельных листов стоит около 2 BYN (на момент написания материала).[/info_b]

Как приготовить фарш на вафельных листах?

Ингредиенты:

500 г мясного фарша, говядина/свинина;

4 вафельных листа;

1 луковица;

4 яйца;

50 мл молока;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки черного перца;

50 мл растительного масла.

В миску с фаршем разбейте яйца, добавьте измельченный лук, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте ингредиенты и вымесите смесь.

Разделить ее на 4 части в миске. Выложите фарш на два вафельных листа, а затем накройте один вторым. Разрежьте на небольшие куски (например, как показано на видео ниже).

Разбейте в миску яйца, влейте молоко и перемешайте. Обмакните туда вафли с фаршем и выложите на горячую сковороду. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

После обжаривания по рецепту вафли следует переложить на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

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