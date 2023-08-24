Добавьте к мясу один фрукт. Рецепт этих котлет будут выпрашивать все гости
Котлеты из мяса, в том числе куриного, — классическое блюдо, которое любят многие. Но что, если добавить в них один фрукт? Этот необычный рецепт котлет точно станет хитом на любом столе, и все друзья и знакомые будут спрашивать его у вас.
Хорошо ли сочетаются фрукты с мясом?
Многие фрукты и ягоды хорошо сочетаются с мясом. Например, знаменитые шведские котлеты подают с клюквенным соусом. Свиную вырезку обычно фаршируют сливами или абрикосами. Дыню очень часто подают с пармской ветчиной.
Так что, если вы любите экспериментировать на кухне, обязательно попробуйте этот рецепт рубленых котлет с ананасом.
Как приготовить рубленые котлеты с ананасом?
Рубленые котлеты с ананасом — это необычное, но очень вкусное блюдо, которое можно приготовить дома. В этом рецепте основной ингредиент — курица, но вы можете использовать любое другое мясо по вашему вкусу.
Вам понадобятся:
- 500 г куриной грудки;
- 2 столовые ложки муки;
- белую часть среднего лука-порея (можно заменить репчатым луком);
- 2 яйца;
- 300 г ананасов (свежих или из консервной банки);
- соль и перец по вкусу;
- 200 г сыра;
- 2 ст. л. майонеза;
- 2 ст. ложки рапсового или подсолнечного масла.
Способ приготовления:
- Мясо промойте, просушите и нарежьте на минимально возможные кусочки. Положите в большую миску.
- Ананас нарежьте так же мелко и добавьте к нарезанному куриному мясу. Перемешайте.
- Лук тонко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до полной мягкости. Когда лук станет мягким, добавьте к мясу.
- Сыр натрите на мелкой терке и добавьте к курице.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Посолите и приправите мясо, добавьте остальные ингредиенты (кроме масла). Тщательно перемешайте.
- Сформируйте небольшие котлеты и обжаривайте по 4-5 мин. с каждой стороны.
Такие котлеты можно подавать с кашей, рисом, пюре или печеным картофелем. На следующий день они будут такими же вкусными.
Котлеты из картошки
Ранее Телеграф писал: для того, чтобы приготовить вкусные котлеты, вовсе не обязательно наличие мяса. Можно приготовить их и из картофеля с сыром. Это отличный рецепт, и делается все быстро.
Простой рецепт, как из картошки приготовить аппетитные котлеты. В чем их секрет?