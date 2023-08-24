Добавьте к мясу один фрукт. Рецепт этих котлет будут выпрашивать все гости

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Опубликовано: 24.08.2023 10:10 , Обновлено: 07.09.2023

Котлеты из мяса, в том числе куриного, — классическое блюдо, которое любят многие. Но что, если добавить в них один фрукт? Этот необычный рецепт котлет точно станет хитом на любом столе, и все друзья и знакомые будут спрашивать его у вас.

Хорошо ли сочетаются фрукты с мясом?

Многие фрукты и ягоды хорошо сочетаются с мясом. Например, знаменитые шведские котлеты подают с клюквенным соусом. Свиную вырезку обычно фаршируют сливами или абрикосами. Дыню очень часто подают с пармской ветчиной.

Так что, если вы любите экспериментировать на кухне, обязательно попробуйте этот рецепт рубленых котлет с ананасом.

Как приготовить рубленые котлеты с ананасом?

Рубленые котлеты с ананасом — это необычное, но очень вкусное блюдо, которое можно приготовить дома. В этом рецепте основной ингредиент — курица, но вы можете использовать любое другое мясо по вашему вкусу.

Вам понадобятся:

500 г куриной грудки;

2 столовые ложки муки;

белую часть среднего лука-порея (можно заменить репчатым луком);

2 яйца;

300 г ананасов (свежих или из консервной банки);

соль и перец по вкусу;

200 г сыра;

2 ст. л. майонеза;

2 ст. ложки рапсового или подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Мясо промойте, просушите и нарежьте на минимально возможные кусочки. Положите в большую миску. Ананас нарежьте так же мелко и добавьте к нарезанному куриному мясу. Перемешайте. Лук тонко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до полной мягкости. Когда лук станет мягким, добавьте к мясу. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте к курице. Разогрейте сковороду с маслом. Посолите и приправите мясо, добавьте остальные ингредиенты (кроме масла). Тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие котлеты и обжаривайте по 4-5 мин. с каждой стороны.

Такие котлеты можно подавать с кашей, рисом, пюре или печеным картофелем. На следующий день они будут такими же вкусными.

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