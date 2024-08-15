Эти японские блинчики напоминают суфле. Вот как приготовить, чтобы были максимально пышными

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Опубликовано: 15.08.2024 08:46 , Обновлено: 15.08.2024

Всевозможные оладьи и блины - один из самых любимых вариантов завтрак не только у детей, но и у взрослых. Однако это популярное блюдо можно приготовить совершенно разными способами и добавками. Отдельные рецепты закрепляются в памяти надолго и вызывают желание готовить блины снова и снова. Одним из рецептов, чья слава пересекла большие расстояния, стали оладьи по японскому рецепту. Если вы искали способ, как сделать их максимально пышными и воздушными, то теперь у вас будет проверенная инструкция.

Большинство рецептов пышных блинов предполагают добавление разрыхлителя и кисломолочных продуктов. Однако существует решение, способное сделать блины ещё пышнее. Секрет таится в японской рецептуре. Такие оладьи получаются пышными и нежными и напоминают по вкусу сладкое суфле.

По составу ингредиентов японские оладьи очень похожи на американские пышные блины, но сильно отличаются по текстуре.

Они намного выше и мягче, почти как знаменитый трясущийся японский чизкейк.

Попробуйте их приготовить - и вы непременно захотите повторения.

Рецепт японских блинов

Ингредиенты:

100 г пшеничной муки, желательно мелкого помола,

60 мл тёплого молока,

около 30 г растопленного сливочного масла,

3 средних желтка,

15 г сахара,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1 чайная ложка ванильной пасты или ванильного экстракта

пена: 6 яичных белков, 60 г сахара, щепотка соли.

Приготовление:

Для начала нужно приготовить пену из яичных белков. Влейте белки в чистую сухую миску, добавьте щепотку соли и взбейте миксером на высокой скорости до жёстких пиков. Затем постепенно добавьте сахар и перемешивайте до тех пор, пока пена не начнёт блестеть. Вылейте желтки в другую миску, добавьте молоко, масло, сахар и ваниль. Всё перемешайте и добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Еще раз перемешайте, но только до тех пор, пока ингредиенты не соединятся. Постепенно введите в тесто пену из яичного белка и аккуратно перемешайте, чтобы пена не потеряла свою консистенцию. Подготовьте сковороду, желательно глубокую, и слегка смажьте ее, например, растительным или топлёным маслом. Глубокой ложкой выкладывайте порции теста для блинов на горячую сковороду и жарьте на слабом огне под крышкой, чтобы блины поднялись и пропеклись внутри. Японские блины готовы!

[info_b]Подавайте японские блины с любимыми сладкими добавками. Например, с сахарной пудрой, взбитыми сливками, мёдом либо с фруктовым или шоколадным сиропом. Однако это блюдо имеет восхитительный вкус даже без всяких добавок.[/info_b]

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