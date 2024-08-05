Больше никаких сметанников из магазина. Нашли рецепт творожно-малиновой выпечки, которая станет хитом августа

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.08.2024 13:13 , Обновлено: 05.08.2024

Одна из любимейших ягод, которая присутствует в садах практически всех белорусов - малина. Чаще всего её едят в сыром виде либо варят варенье. Однако существует рецепт вкуснейших дрожжевых булочек с малиной, который может отодвинуть далеко на задний план даже любимые сметанники из магазина. Как их приготовить?

Многие белорусы уже успели насладиться ягодами малины ранних сортов. С наступлением августа начала обильно плодоносить не только поздняя малина, но и лесная. Это открывает возможность для создания самых разнообразных десертов.

Один из вариантов - дрожжевая выпечка. Сделанные по простым рецептам булочки с малиной не потребуют много времени и сил, но порадуют членов семьи больше, чем успевшие поднадоесть вареники либо кондитерские изделия из магазина.

Попробуйте приготовить булочки из малины с творогом и крошкой. Это восхитительное угощение буквально тает во рту и влюбляет в себя больше любых сметанников из магазина.

Рецепт булочек с малиной

Ингредиенты для теста:

горсть свежей малины

25 г свежих дрожжей,

125 мл молока + немного для смазывания,

1 яйцо + 1 желток для смазывания,

250 г пшеничной муки,

50 г мелкого сахара,

50 г сливочного масла,

щепотка соли

Ингредиенты для крошки:

80 г муки,

40 г сахара,

40 г сливочного масла (обязательно холодного),

Для начинки:

120 г молотого полуобезжиренного творога,

1 чайная ложка картофельного крахмала,

1 столовая ложка сахарной пудры,

1 яйцо.

Приготовление:

Приготовьте закваску из толчёных дрожжей, чайной ложки сахара, тёплого молока и части муки. Оставьте на полчаса, чтобы оно поднялось. Оставшуюся муку просейте. Добавьте сахар, соль. Затем соедините эту смесь с готовым раствором. В конце добавьте яйцо и месите руками около 10 минут. По истечении этого времени добавьте растопленное сливочное масло и еще раз всё вымесите. Накройте чистой тканью и оставьте на 90 минут. Тем временем приготовьте крошку из муки, сахарной пудры и холодного нарезанного сливочного масла. Смешайте все ингредиенты вместе и разотрите в крошку. Поставьте в холодильник. Вымесите поднявшееся тесто руками, а затем разделите его на более мелкие шарики. Теперь сформируйте каждый кусок в блин. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Приготовьте начинку. Смешайте творог, крахмал, сахарную пудру и яйцо. В углубления, сделанные в булочках, поместите подготовленную начинку. Аккуратно воткните в творожную начинку ягоды малины. Смажьте булочки яичным желтком, смешанным с небольшим количеством молока, и посыпьте крошкой. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте до золотистого цвета – около 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что приготовление домашнего торта — дело непростое, и многие хозяйки предпочитают не рисковать и просто купить десерт в магазине. Однако приготовить вкусный и красивый торт можно и дома, причём даже без выпечки. Этот рецепт десерта под силу кондитеру любого уровня. Он станет прекрасным вариантом как для праздничного стола, так и простых посиделок за чаем. Как приготовить?

Быстро, вкусно и без выпечки. Нашли рецепт домашнего торта, который выглядит как магазинный