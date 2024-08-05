Больше никаких сметанников из магазина. Нашли рецепт творожно-малиновой выпечки, которая станет хитом августа
Одна из любимейших ягод, которая присутствует в садах практически всех белорусов - малина. Чаще всего её едят в сыром виде либо варят варенье. Однако существует рецепт вкуснейших дрожжевых булочек с малиной, который может отодвинуть далеко на задний план даже любимые сметанники из магазина. Как их приготовить?
Многие белорусы уже успели насладиться ягодами малины ранних сортов. С наступлением августа начала обильно плодоносить не только поздняя малина, но и лесная. Это открывает возможность для создания самых разнообразных десертов.
Один из вариантов - дрожжевая выпечка. Сделанные по простым рецептам булочки с малиной не потребуют много времени и сил, но порадуют членов семьи больше, чем успевшие поднадоесть вареники либо кондитерские изделия из магазина.
Попробуйте приготовить булочки из малины с творогом и крошкой. Это восхитительное угощение буквально тает во рту и влюбляет в себя больше любых сметанников из магазина.
Рецепт булочек с малиной
Ингредиенты для теста:
- горсть свежей малины
- 25 г свежих дрожжей,
- 125 мл молока + немного для смазывания,
- 1 яйцо + 1 желток для смазывания,
- 250 г пшеничной муки,
- 50 г мелкого сахара,
- 50 г сливочного масла,
- щепотка соли
Ингредиенты для крошки:
- 80 г муки,
- 40 г сахара,
- 40 г сливочного масла (обязательно холодного),
Для начинки:
- 120 г молотого полуобезжиренного творога,
- 1 чайная ложка картофельного крахмала,
- 1 столовая ложка сахарной пудры,
- 1 яйцо.
Приготовление:
- Приготовьте закваску из толчёных дрожжей, чайной ложки сахара, тёплого молока и части муки. Оставьте на полчаса, чтобы оно поднялось.
- Оставшуюся муку просейте. Добавьте сахар, соль. Затем соедините эту смесь с готовым раствором. В конце добавьте яйцо и месите руками около 10 минут. По истечении этого времени добавьте растопленное сливочное масло и еще раз всё вымесите. Накройте чистой тканью и оставьте на 90 минут.
- Тем временем приготовьте крошку из муки, сахарной пудры и холодного нарезанного сливочного масла. Смешайте все ингредиенты вместе и разотрите в крошку. Поставьте в холодильник.
- Вымесите поднявшееся тесто руками, а затем разделите его на более мелкие шарики. Теперь сформируйте каждый кусок в блин. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Приготовьте начинку. Смешайте творог, крахмал, сахарную пудру и яйцо. В углубления, сделанные в булочках, поместите подготовленную начинку. Аккуратно воткните в творожную начинку ягоды малины.
- Смажьте булочки яичным желтком, смешанным с небольшим количеством молока, и посыпьте крошкой.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте до золотистого цвета – около 15-20 минут.
Приятного аппетита!
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