Вкуснее "Мимозы" и проще "Оливье". Нашли рецепт салата из рыбы и макарон, который покорит гурманов

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Опубликовано: 22.08.2024 09:45 , Обновлено: 22.08.2024

Некоторые салаты могут выступать не только в качестве закуски, но и в виде полноценного холодного блюда. Так обстоит дело и с этим салатом, где помимо тунца и овощей, в состав входят макароны. Такую закуску нетрудно приготовить, и она одинаково хорошо подойдёт как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Иногда времени на то, чтобы придумывать какой-то особенный салат, совсем не находится, и в ход идут старые добрые рецепты вроде Оливье или салата с кукурузой и крабовыми палочками. Однако существует простой и даже более вкусный вариант. Попробуйте приготовить салат из тунца и макарон. Приготовление этой сытной закуски, способной заменить полноценное блюдо, займёт минуты и превзойдёт по вкусу любимый многими салат “Мимоза”.

Салат из тунца с макаронами

Ингредиенты:

200 г отварных макарон,

около 170 г тунца в растительном масле,

несколько помидоров черри,

полбанки кукурузы,

4 маринованных огурца,

2 столовые ложки нарезанного чеснока,

2 столовые ложки майонеза,

1 чайная ложка острой горчицы,

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте макароны согласно инструкции на упаковке. После приготовления тщательно слейте воду и поместите в миску. Помидоры черри разрежьте пополам, а огурцы нарежьте кубиками. Добавьте в миску с макаронами помидоры, огурцы, нарезанный чеснок и консервированную кукурузу. Слейте с тунца масло и добавьте в салат. Добавьте майонез или натуральный йогурт, горчицу, соль и перец по вкусу. Салат готов!

Приятного аппетита!

Советы по приготовлению

Для того чтобы сделать его более диетическим, можно заменить майонез на греческий йогурт.

Макароны выбирайте из твёрдых сортов (группа А) и в том виде, который любите больше всего. Отлично подойдут бантики, буравчики или рожки.

Вы можете заменить кукурузу на консервированный горошек, если такой вариант вам нравится больше.

При подаче салат можно посыпать ядрышками семечек подсолнуха либо кунжутом.

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