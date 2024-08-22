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Вкуснее "Мимозы" и проще "Оливье". Нашли рецепт салата из рыбы и макарон, который покорит гурманов

Вкуснее "Мимозы" и проще "Оливье". Нашли рецепт салата из рыбы и макарон, который покорит гурманов
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Некоторые салаты могут выступать не только в качестве закуски, но и в виде полноценного холодного блюда. Так обстоит дело и с этим салатом, где помимо тунца и овощей, в состав входят макароны. Такую закуску нетрудно приготовить, и она одинаково хорошо подойдёт как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Иногда времени на то, чтобы придумывать какой-то особенный салат, совсем не находится, и в ход идут старые добрые рецепты вроде Оливье или салата с кукурузой и крабовыми палочками. Однако существует простой и даже более вкусный вариант. Попробуйте приготовить салат из тунца и макарон. Приготовление этой сытной закуски, способной заменить полноценное блюдо, займёт минуты и превзойдёт по вкусу любимый многими салат “Мимоза”.

Салат из тунца с макаронами

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Ингредиенты:

  • 200 г отварных макарон,
  • около 170 г тунца в растительном масле,
  • несколько помидоров черри,
  • полбанки кукурузы,
  • 4 маринованных огурца,
  • 2 столовые ложки нарезанного чеснока,
  • 2 столовые ложки майонеза,
  • 1 чайная ложка острой горчицы,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовьте макароны согласно инструкции на упаковке. После приготовления тщательно слейте воду и поместите в миску.
  2. Помидоры черри разрежьте пополам, а огурцы нарежьте кубиками.
  3. Добавьте в миску с макаронами помидоры, огурцы, нарезанный чеснок и консервированную кукурузу.
  4. Слейте с тунца масло и добавьте в салат.
  5. Добавьте майонез или натуральный йогурт, горчицу, соль и перец по вкусу. Салат готов!

Приятного аппетита!

Советы по приготовлению

  • Для того чтобы сделать его более диетическим, можно заменить майонез на греческий йогурт.
  • Макароны выбирайте из твёрдых сортов (группа А) и в том виде, который любите больше всего. Отлично подойдут бантики, буравчики или рожки.
  • Вы можете заменить кукурузу на консервированный горошек, если такой вариант вам нравится больше.
  • При подаче салат можно посыпать ядрышками семечек подсолнуха либо кунжутом.

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