Вкуснее "Мимозы" и проще "Оливье". Нашли рецепт салата из рыбы и макарон, который покорит гурманов
Некоторые салаты могут выступать не только в качестве закуски, но и в виде полноценного холодного блюда. Так обстоит дело и с этим салатом, где помимо тунца и овощей, в состав входят макароны. Такую закуску нетрудно приготовить, и она одинаково хорошо подойдёт как для праздничного стола, так и для семейного ужина.
Иногда времени на то, чтобы придумывать какой-то особенный салат, совсем не находится, и в ход идут старые добрые рецепты вроде Оливье или салата с кукурузой и крабовыми палочками. Однако существует простой и даже более вкусный вариант. Попробуйте приготовить салат из тунца и макарон. Приготовление этой сытной закуски, способной заменить полноценное блюдо, займёт минуты и превзойдёт по вкусу любимый многими салат “Мимоза”.
Салат из тунца с макаронами
Ингредиенты:
- 200 г отварных макарон,
- около 170 г тунца в растительном масле,
- несколько помидоров черри,
- полбанки кукурузы,
- 4 маринованных огурца,
- 2 столовые ложки нарезанного чеснока,
- 2 столовые ложки майонеза,
- 1 чайная ложка острой горчицы,
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте макароны согласно инструкции на упаковке. После приготовления тщательно слейте воду и поместите в миску.
- Помидоры черри разрежьте пополам, а огурцы нарежьте кубиками.
- Добавьте в миску с макаронами помидоры, огурцы, нарезанный чеснок и консервированную кукурузу.
- Слейте с тунца масло и добавьте в салат.
- Добавьте майонез или натуральный йогурт, горчицу, соль и перец по вкусу. Салат готов!
Приятного аппетита!
Советы по приготовлению
- Для того чтобы сделать его более диетическим, можно заменить майонез на греческий йогурт.
- Макароны выбирайте из твёрдых сортов (группа А) и в том виде, который любите больше всего. Отлично подойдут бантики, буравчики или рожки.
- Вы можете заменить кукурузу на консервированный горошек, если такой вариант вам нравится больше.
- При подаче салат можно посыпать ядрышками семечек подсолнуха либо кунжутом.
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