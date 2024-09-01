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Вкуснее любых бутербродов. Этот итальянский перекус станет идеальной «ссобойкой» в школу

Вкуснее любых бутербродов. Этот итальянский перекус станет идеальной «ссобойкой» в школу
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С началом учебного года многих родителей начинает волновать не только процесс обучения детей, но и организация их питания в этот период. Одни родители предпочитают просто оформить детей в школьную столовую, другие же стараются приготовить что-то самостоятельно и сложить "ссобойку". Существует масса вариантов для школьного перекуса, но далеко не все они могут угодить привередливым ученикам. Попробуйте приготовить итальянские рисовые шарики аранчини. Это несложное и сытное блюдо оценят даже настоящие гурманы.

Школьные часы сопряжены с длительными интеллектуальными усилиями для каждого ребёнка. В этот период очень важно обеспечить школьника сытным перекусом, который обеспечит необходимой для занятий энергией.

Самым простым вариантом перекуса, который можно взять с собой, являются бутерброды. Но они имеют свойство приедаться, и не все дети их любят. К счастью, есть несложное и сытное блюдо, которое может угодить даже самым привередливым в вопросах питания ученикам. Рассказываем, как приготовить популярные в Италии рисовые шарики аранчини.

Как приготовить итальянский завтрак в школу?

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Ингредиенты для рисовых шариков:

  • 2 чашки риса арборио
  • 100 г пармезана
  • ½ стакана пшеничной муки
  • ½ стакана панировочных сухарей
  • 2 яйца
  • щепотка шафрана
  • масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

  • 3 малиновых помидора
  • 1 пачка моцареллы
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • измельченные листья базилика
  • соль
  • перец

Приготовление:

  1. Ошпарьте помидоры кипятком. Снимите с них кожицу и нарежьте кубиками.
  2. Мелко покрошите лук и обжарьте его на сковороде. Продавите чеснок через пресс, добавьте его к луку и жарьте ещё 1 минуту.
  3. Добавьте помидоры, нарезанный базилик, соль и перец. Жарьте, пока не выпарится вода.
  4. Рис отварите и разомните вилкой, добавить шафран, тёртый пармезан и перемешайте.
  5. Сформируйте из риса корзиночки, наполните начинкой и добавьте моцареллу.
  6. Сформируйте шарики. Обваляйте их в муке, яйце и панировочных сухарях. Обжарить до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Рисовые шарики вкусны как в холодном, так и в горячем виде. Наполнить их можно самой разнообразной начинкой. Так, например,  Telegraf.news ранее предлагал приготовить аранчини с фаршем и пармезаном.

Эти рисовые шарики с начинкой станут идеальной закуской. Как приготовить итальянские аранчини?