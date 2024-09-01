Вкуснее любых бутербродов. Этот итальянский перекус станет идеальной «ссобойкой» в школу
С началом учебного года многих родителей начинает волновать не только процесс обучения детей, но и организация их питания в этот период. Одни родители предпочитают просто оформить детей в школьную столовую, другие же стараются приготовить что-то самостоятельно и сложить "ссобойку". Существует масса вариантов для школьного перекуса, но далеко не все они могут угодить привередливым ученикам. Попробуйте приготовить итальянские рисовые шарики аранчини. Это несложное и сытное блюдо оценят даже настоящие гурманы.
Школьные часы сопряжены с длительными интеллектуальными усилиями для каждого ребёнка. В этот период очень важно обеспечить школьника сытным перекусом, который обеспечит необходимой для занятий энергией.
Самым простым вариантом перекуса, который можно взять с собой, являются бутерброды. Но они имеют свойство приедаться, и не все дети их любят. К счастью, есть несложное и сытное блюдо, которое может угодить даже самым привередливым в вопросах питания ученикам. Рассказываем, как приготовить популярные в Италии рисовые шарики аранчини.
Как приготовить итальянский завтрак в школу?
Ингредиенты для рисовых шариков:
- 2 чашки риса арборио
- 100 г пармезана
- ½ стакана пшеничной муки
- ½ стакана панировочных сухарей
- 2 яйца
- щепотка шафрана
- масло для жарки
Ингредиенты для начинки:
- 3 малиновых помидора
- 1 пачка моцареллы
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки оливкового масла
- измельченные листья базилика
- соль
- перец
Приготовление:
- Ошпарьте помидоры кипятком. Снимите с них кожицу и нарежьте кубиками.
- Мелко покрошите лук и обжарьте его на сковороде. Продавите чеснок через пресс, добавьте его к луку и жарьте ещё 1 минуту.
- Добавьте помидоры, нарезанный базилик, соль и перец. Жарьте, пока не выпарится вода.
- Рис отварите и разомните вилкой, добавить шафран, тёртый пармезан и перемешайте.
- Сформируйте из риса корзиночки, наполните начинкой и добавьте моцареллу.
- Сформируйте шарики. Обваляйте их в муке, яйце и панировочных сухарях. Обжарить до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Рисовые шарики вкусны как в холодном, так и в горячем виде. Наполнить их можно самой разнообразной начинкой. Так, например, Telegraf.news ранее предлагал приготовить аранчини с фаршем и пармезаном.
Эти рисовые шарики с начинкой станут идеальной закуской. Как приготовить итальянские аранчини?