Вкуснее любых бутербродов. Этот итальянский перекус станет идеальной «ссобойкой» в школу

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Опубликовано: 01.09.2024 13:17 , Обновлено: 01.09.2024

С началом учебного года многих родителей начинает волновать не только процесс обучения детей, но и организация их питания в этот период. Одни родители предпочитают просто оформить детей в школьную столовую, другие же стараются приготовить что-то самостоятельно и сложить "ссобойку". Существует масса вариантов для школьного перекуса, но далеко не все они могут угодить привередливым ученикам. Попробуйте приготовить итальянские рисовые шарики аранчини. Это несложное и сытное блюдо оценят даже настоящие гурманы.

Школьные часы сопряжены с длительными интеллектуальными усилиями для каждого ребёнка. В этот период очень важно обеспечить школьника сытным перекусом, который обеспечит необходимой для занятий энергией.

Самым простым вариантом перекуса, который можно взять с собой, являются бутерброды. Но они имеют свойство приедаться, и не все дети их любят. К счастью, есть несложное и сытное блюдо, которое может угодить даже самым привередливым в вопросах питания ученикам. Рассказываем, как приготовить популярные в Италии рисовые шарики аранчини.

Как приготовить итальянский завтрак в школу?

Ингредиенты для рисовых шариков:

2 чашки риса арборио

100 г пармезана

½ стакана пшеничной муки

½ стакана панировочных сухарей

2 яйца

щепотка шафрана

масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

3 малиновых помидора

1 пачка моцареллы

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки оливкового масла

измельченные листья базилика

соль

перец

Приготовление:

Ошпарьте помидоры кипятком. Снимите с них кожицу и нарежьте кубиками. Мелко покрошите лук и обжарьте его на сковороде. Продавите чеснок через пресс, добавьте его к луку и жарьте ещё 1 минуту. Добавьте помидоры, нарезанный базилик, соль и перец. Жарьте, пока не выпарится вода. Рис отварите и разомните вилкой, добавить шафран, тёртый пармезан и перемешайте. Сформируйте из риса корзиночки, наполните начинкой и добавьте моцареллу. Сформируйте шарики. Обваляйте их в муке, яйце и панировочных сухарях. Обжарить до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Рисовые шарики вкусны как в холодном, так и в горячем виде. Наполнить их можно самой разнообразной начинкой. Так, например, Telegraf.news ранее предлагал приготовить аранчини с фаршем и пармезаном.

Эти рисовые шарики с начинкой станут идеальной закуской. Как приготовить итальянские аранчини?