Вкуснее, чем с ананасами? Как приготовить запечённое мясо с бананами за 60 минут?
Со временем в праздничное меню всегда хочется включить что-то новое и необычное, что приятно удивит вкусом и не разочарует гостей. В TikTok по этому случаю предложили запечь мясо с... бананами. Этот нетривиальный рецепт отпугнул многих комментаторов, но те, кто его попробовал, отметили, что он ничем не хуже, а может даже и лучше запечённого мяса с ананасами. Telegraf.news записал подробный рецепт и узнал, каков он на вкус.
Рецепты с добавлением неожиданных ингредиентов одних пугают, а для других становятся неотъемлемой “фишкой” праздничного меню. Так, пользовательница TikTok с ником appetitnenko показала, как приготовить запечённые свиные отбивные с бананами.
Такой рецепт может приятно удивить любителей нетривиальных блюд и составить конкуренцию любимым многими отбивным с ананасами. Кому-то может показаться, что такой рецепт — новинка, но по отзывам комментаторов это “забытое” блюдо, которое можно было повстречать в ресторанах и на кулинарных передачах по телевизору ещё много лет назад.
“Это очень вкусно. Делали у нас в ресторане “Корабли” рулетом каждый кусочек, и называлось это “Сюрприз дракона”. На то время это было очень необычно и вкусно”, - рассказала одна из пользовательниц в комментариях.
“Я делаю мясные рулетики с бананом. Рецепт увидела по телевизору лет 20 назад, ну очень вкусно. Никто и не понимает, что там есть банан”, - написала другая.
“Мне понравилось. Ничем не хуже свинины с ананасами”, - заверила третья.
Для рецепта можно использовать любое мясо, но, как отметила автор видно, вкуснее всего мясо с бананом получается из шейной части свинины. В других вариантах блюдо не будет настолько сочным. Заявленного количества ингредиентов достаточно для большого противня.
Как приготовить свиные отбивные с бананами?
https://www.tiktok.com/@appetitnenko/video/7455660446541057282?_r=1&amp;_t=ZM-8swUcKzjLss
Ингредиенты:
- 9 свиных стейков из шейной части,
- 4 больших и спелых банана,
- 400 гр. моцареллы,
- соль и перец по вкусу,
- майонез.
Приготовление:
- Вырезку нарежьте на стейки и отбейте молотком с двух сторон через пакет. Это не позволит волокнам мяса сильно разбиться и продырявиться.
- Выложите отбивные на противень, застланный бумагой для запекания. Посолите и натрите специями с обеих сторон.
- Очистите и нарежьте бананы не очень толстыми кружочками. Выложите их на мясо одним слоем.
- Натрите на тёрке моцареллу и посыпьте отбивные с бананом сверху.
- Смочите руку холодной водой и прижмите сыр к мясу. Сверху промажьте майонезом. Это не позволит сыру слишком зажариться.
- Отправьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 50 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовое мясо должно таять во рту.
К слову, нашлись и те, кто заметил, что сочетание банана и мяса может быть удачным и в других блюдах.
“А вы не пробовали потереть банан на терку в котлетный фарш? Я не знаю как это волшебство работает, но это очень вкусно, магия просто какая-то”, - написала одна из пользовательниц.
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