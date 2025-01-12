Вкуснее, чем с ананасами? Как приготовить запечённое мясо с бананами за 60 минут?

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Опубликовано: 12.01.2025 07:00 , Обновлено: 10.01.2025

Со временем в праздничное меню всегда хочется включить что-то новое и необычное, что приятно удивит вкусом и не разочарует гостей. В TikTok по этому случаю предложили запечь мясо с... бананами. Этот нетривиальный рецепт отпугнул многих комментаторов, но те, кто его попробовал, отметили, что он ничем не хуже, а может даже и лучше запечённого мяса с ананасами. Telegraf.news записал подробный рецепт и узнал, каков он на вкус.

Рецепты с добавлением неожиданных ингредиентов одних пугают, а для других становятся неотъемлемой “фишкой” праздничного меню. Так, пользовательница TikTok с ником appetitnenko показала, как приготовить запечённые свиные отбивные с бананами.

Такой рецепт может приятно удивить любителей нетривиальных блюд и составить конкуренцию любимым многими отбивным с ананасами. Кому-то может показаться, что такой рецепт — новинка, но по отзывам комментаторов это “забытое” блюдо, которое можно было повстречать в ресторанах и на кулинарных передачах по телевизору ещё много лет назад.

“Это очень вкусно. Делали у нас в ресторане “Корабли” рулетом каждый кусочек, и называлось это “Сюрприз дракона”. На то время это было очень необычно и вкусно”, - рассказала одна из пользовательниц в комментариях.

“Я делаю мясные рулетики с бананом. Рецепт увидела по телевизору лет 20 назад, ну очень вкусно. Никто и не понимает, что там есть банан”, - написала другая.

“Мне понравилось. Ничем не хуже свинины с ананасами”, - заверила третья.

Для рецепта можно использовать любое мясо, но, как отметила автор видно, вкуснее всего мясо с бананом получается из шейной части свинины. В других вариантах блюдо не будет настолько сочным. Заявленного количества ингредиентов достаточно для большого противня.

Как приготовить свиные отбивные с бананами?

https://www.tiktok.com/@appetitnenko/video/7455660446541057282?_r=1&amp;_t=ZM-8swUcKzjLss

Ингредиенты:

9 свиных стейков из шейной части,

4 больших и спелых банана,

400 гр. моцареллы,

соль и перец по вкусу,

майонез.

Приготовление:

Вырезку нарежьте на стейки и отбейте молотком с двух сторон через пакет. Это не позволит волокнам мяса сильно разбиться и продырявиться. Выложите отбивные на противень, застланный бумагой для запекания. Посолите и натрите специями с обеих сторон. Очистите и нарежьте бананы не очень толстыми кружочками. Выложите их на мясо одним слоем. Натрите на тёрке моцареллу и посыпьте отбивные с бананом сверху. Смочите руку холодной водой и прижмите сыр к мясу. Сверху промажьте майонезом. Это не позволит сыру слишком зажариться. Отправьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 50 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовое мясо должно таять во рту.

К слову, нашлись и те, кто заметил, что сочетание банана и мяса может быть удачным и в других блюдах.

“А вы не пробовали потереть банан на терку в котлетный фарш? Я не знаю как это волшебство работает, но это очень вкусно, магия просто какая-то”, - написала одна из пользовательниц.

Ранее Telegraf.news писал о том, что запечённая свинина — популярное блюдо на столах многих белорусов. Разнообразие рецептов её приготовления таким способом очень велико. Однако для того, чтобы она получилась мягкой и сочной, а не сухой и резиновой, как подошва, мясо нужно предварительно подготовить. Журналист Telegraf.news нашёл 3 продукта, в которых можно замариновать свинину, чтобы она всегда получалась мягкой и сочной.

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