Вкуснее, чем колдуны. Этот рецепт картофельных крокетов потеснит любимые блюда. Как приготовить?

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Опубликовано: 30.05.2024 18:20 , Обновлено: 30.05.2024

Картофель - удивительный овощ, из которого можно приготовить массу интересных и неповторимых блюд. В момент, когда вам кажется, что ничего нового приготовить нельзя, вы всегда можете обратиться к мировой кулинарии. Будьте уверены, там вы найдёте массу рецептов, которые смогут потеснить даже ваши любимые блюда. Предлагаем приготовить картофельные крокеты с фаршем. Уверены, что это имеющее индонезийские корни блюдо станет вашим новым кулинарным открытием и непременно потребует повторения.

Картофельные крокеты, или перкедель — популярное в Индонезии блюдо, основным ингредиентом которого является картофель, а также (в более насыщенном варианте) начинка из мясного фарша. Рецепт, хоть и родом из другого конца света, очень близок к вкусовым предпочтениям белорусов.

Перкедель — овощные пирожки индонезийской кухни. Самый популярный вариант основан на картофельном пюре, но известны и другие варианты этого блюда, например, с кукурузой, тофу или рыбным фаршем. Известные факты указывают на то, что эти лёпёшки появились в Индонезии благодаря голландским колонистам, а прототипом блюда, вероятно, были фрикаделки из фарша.

Картофельное пюре готовят из жареного (не отварного) картофеля. Сырой картофель бросают во фритюр и обжаривают до тех пор, пока он не станет мягким внутри и золотистым снаружи. Затем его следует протереть и смешать в пропорции 1:1 с мясным фаршем или солониной. Однако чаще классический перкедель содержит меньше мяса или вообще не содержит мяса. Затем в смесь добавляют нарезанный лук и специи (белый перец, сушеный чеснок, сушеный лук-шалот). Из приготовленной массы затем формируют плоские круглые картофельные крокеты, обмакивают их во взбитое яйцо и обжаривают во фритюре.

Перкедель. Рецепт картофельных крокетов

Ингредиенты:

2 картофелины,

1 яйцо,

1 зеленый лук,

сушеный чеснок, мускатный орех, молотый кориандр,

соль перец,

100 г фарша,

масло для жарки.

Приготовление:

Смешайте сушеный чеснок, соль, перец и мускатный орех. Очистите и нарежьте картофель на более мелкие кусочки, затем обжарьте его во фритюре, пока он не станет хрустящим и не будет готов внутри. Обжарьте фарш, посолите и поперчите, добавьте немного зеленого лука и молотого кориандра. Готовый картофель взбейте ступкой, приправьте смесью специй и нарезанным зеленым луком. Сформируйте из смеси котлеты – масса будет липкой, поэтому желательно предварительно слегка смазать руки маслом. Внутри каждой котлеты поместите фарш. Обмакните котлеты во взбитое яйцо и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Приятного аппетита!

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