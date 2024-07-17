Вкуснее, чем холодник? Этот быстрый огуречный суп станет спасением в жару

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Опубликовано: 17.07.2024 10:29 , Обновлено: 17.07.2024

В момент, когда столбик термометра стремится к 30, холодные супы становятся настоящим спасением. Одним из самых популярных блюд из этой категории у белорусов является холодник. Однако существует множество других рецептов, которые могут порадовать не меньше, а то и больше классики. Предлагаем приготовить освежающий огуречный суп с сыром фета. Это блюда готовится быстрее, не требует стояния у плиты и порадует своим вкусом даже скептиков.

Преимущество этого огуречного супа не только в освежающем эффекте, но и в скорости приготовления. На его готовку потребуется меньше времени, чем на холодник, а стоять у плиты совсем не нужно. Сочетание кефира, яйца, свежего огурца и зелени делают блюдо прекрасным вариантом для ужина и обеда, а сырные нотки фета только добавляют пикантности. Как его приготовить?

Ингредиенты:

7-8 полевых огурцов,

2 небольших зубчика чеснока,

около 400 г натурального йогурта (можно заменить кефиром),

100 г сыра фета

полпучка укропа,

2 яйца, сваренных вкрутую,

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Вымойте огурцы и очистите их. Затем нарежьте их кубиками или натрите на терке и положите в миску. Добавьте к огурцам прессованный чеснок, мелко нарезанный укроп и залейте все это йогуртом или кефиром. Добавьте нарезанный или раскрошенный сыр фета. Приправьте по вкусу солью и перцем и тщательно перемешайте. Перед подачей поставьте блюдо в холодильник на 15 минут, чтобы оно остыло. Подавайте с яйцом, сваренным вкрутую. Дополнительно можно сбрызнуть блюдо лимонным соком.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что когда столбик термометра устремился вверх, идея стоять на кухне и готовить горячий ужин кажется не очень заманчивой. Чтобы удовлетворить свой урчащий желудок, не стоя долго у кастрюли, вы можете приготовить освежающий летний суп по этому рецепту. Простое и нетривиальное сочетание вкусов покорит вас и ваших близких, которые едва ли догадаются, что вы в него добавили.

Никто не поверит, что вы добавили в этот суп. Нашли рецепт простого и вкусного блюда в жару