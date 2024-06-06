Никто не поверит, что вы добавили в этот суп. Нашли рецепт простого и вкусного блюда в жару
Когда столбик термометра устремился вверх, идея стоять на кухне и готовить горячий ужин кажется не очень заманчивой. Чтобы удовлетворить свой урчащий желудок, не стоя долго у кастрюли, вы можете приготовить освежающий летний суп по этому рецепту. Простое и нетривиальное сочетание вкусов покорит вас и ваших близких, которые едва ли догадаются, что вы в него добавили.
Горячие и тяжелые блюда - не лучший выбор для жарких дней. Многие люди в такую погоду предпочитают избегать приготовления супов как явления, а кто-то переключается на классические холодник и окрошку. Рецепты холодных супов действительно могут стать настоящим питательным спасением в жару. Они освежат и придадут энергии. Холодный суп по этому рецепту удивит своим нетривиальным сочетанием и покорит вкусом.
Освежающий холодный суп с помидорами и клубникой
Этот суп можно забелить сливками или оставить как есть. Он свежий, легкий и очень прост в приготовлении, ведь понадобится всего несколько доступных ингредиентов. Готовить этот суп можно практически всё лето, пользуясь наличием ароматных помидоров и сочной клубники.
Ингредиенты:
- 200 г помидоров,
- 200 г клубники ,
- свежий базилик для подачи,
- соль и перец для вкуса.
Приготовление:
- Клубнику тщательно вымойте и удалите плодоножки.
- Помидоры ошпарьте кипятком, чтобы легче было снять кожицу. Очистите их и нарежьте небольшими кубиками.
- В блендере смешайте клубнику с нарезанными помидорами.
- Приправьте суп по вкусу солью и перцем.
Подавайте суп холодным или теплым, украсив листиками свежего базилика. Вкуснее всего он именно в охлаждённом виде. По желанию можно дополнительно посыпать его обжаренными миндальными хлопьями либо добавить сливки.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что лето — это время, когда не всегда хочется долго стоять на кухне, чтобы приготовить обед. А в жаркие дни как никогда хочется чего-то освежающего и холодного. Особую ценность в такую пору приобретают быстрые и простые рецепты блюд, которые можно приготовить из сезонных овощей. Чтобы приготовить этот суп, понадобится не более 10 минут и всего несколько ингредиентов. Вкус огуречного супа приятно удивит своим вкусом и станет настоящей находкой в жаркую пору.
Этот рецепт холодного супа станет находкой в пору летнего зноя. Что понадобится кроме огурцов?