Никто не поверит, что вы добавили в этот суп. Нашли рецепт простого и вкусного блюда в жару

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.06.2024 17:20 , Обновлено: 06.06.2024

Когда столбик термометра устремился вверх, идея стоять на кухне и готовить горячий ужин кажется не очень заманчивой. Чтобы удовлетворить свой урчащий желудок, не стоя долго у кастрюли, вы можете приготовить освежающий летний суп по этому рецепту. Простое и нетривиальное сочетание вкусов покорит вас и ваших близких, которые едва ли догадаются, что вы в него добавили.

Горячие и тяжелые блюда - не лучший выбор для жарких дней. Многие люди в такую погоду предпочитают избегать приготовления супов как явления, а кто-то переключается на классические холодник и окрошку. Рецепты холодных супов действительно могут стать настоящим питательным спасением в жару. Они освежат и придадут энергии. Холодный суп по этому рецепту удивит своим нетривиальным сочетанием и покорит вкусом.

Освежающий холодный суп с помидорами и клубникой

Этот суп можно забелить сливками или оставить как есть. Он свежий, легкий и очень прост в приготовлении, ведь понадобится всего несколько доступных ингредиентов. Готовить этот суп можно практически всё лето, пользуясь наличием ароматных помидоров и сочной клубники.

Ингредиенты:

200 г помидоров,

200 г клубники ,

свежий базилик для подачи,

соль и перец для вкуса.

Приготовление:

Клубнику тщательно вымойте и удалите плодоножки. Помидоры ошпарьте кипятком, чтобы легче было снять кожицу. Очистите их и нарежьте небольшими кубиками. В блендере смешайте клубнику с нарезанными помидорами. Приправьте суп по вкусу солью и перцем.

Подавайте суп холодным или теплым, украсив листиками свежего базилика. Вкуснее всего он именно в охлаждённом виде. По желанию можно дополнительно посыпать его обжаренными миндальными хлопьями либо добавить сливки.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что лето — это время, когда не всегда хочется долго стоять на кухне, чтобы приготовить обед. А в жаркие дни как никогда хочется чего-то освежающего и холодного. Особую ценность в такую пору приобретают быстрые и простые рецепты блюд, которые можно приготовить из сезонных овощей. Чтобы приготовить этот суп, понадобится не более 10 минут и всего несколько ингредиентов. Вкус огуречного супа приятно удивит своим вкусом и станет настоящей находкой в жаркую пору.

Этот рецепт холодного супа станет находкой в пору летнего зноя. Что понадобится кроме огурцов?