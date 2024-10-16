Как закатать на зиму мясо? Эти консервы получатся вкуснее магазинных

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Опубликовано: 16.10.2024 12:25 , Обновлено: 25.04.2025

Заготовки на зиму — это не только классические огурцы, помидоры и грибы. Откройте для себя новый рецепт и научитесь закатывать мясо с луком! Эта баночка станет настоящей находкой в морозные вечера, когда в холодильнике станет пусто. Кроме того, такая заготовка станет отличной альтернативой магазинным консервам.

Закатки — это самый идеальный способ сохранить продукты на долгое время. Однако, когда мы думаем о банках в наших домашних кладовых, представляем их наполненными овощами или фруктами, которые собрали летом и ранней осенью. Мало кому приходит в голову наполнить такую же банку мясом и луком, а жаль.

Какие ингредиенты понадобятся?

Основной ингредиент - это, прежде всего, мясо. В данном случае это свиная лопатка и окорок. От этих продуктов консервы зависят больше всего, поэтому покупайте их в надежном месте, чтобы быть уверенными в том, что мясо здоровое и свежее.

Помимо них, вам также понадобится лук и масса специй, которые придадут блюду невероятный аромат.

Необходимые ингредиенты вы найдете в списке ниже:

1, 5 кг свиной лопатки;

1,5 кг свиного окорока;

1 кг лука;

3 ст. ложки соли;

1 ч.л. молотого перца;

1 ч.л. молотой паприки;

1 ч.л. травяного перца;

1 чайная ложка семян горчицы;

5 зубчиков чеснока;

смалец для жарки (можно заменить любым маслом).

Рецепт приготовления мясных консервов

Нарежьте мясо на куски и положите в миску.

Добавьте соль, перец, молотую паприку и семена горчицы. Тщательно перемешайте ингредиенты и отложите в сторону мариноваться.

Очистите лук и нарежьте на тонкие ломтики.

Растопите смалец на сковороде и обжарьте мясо. Снимите обжаренное мясо со сковороды и переложите в миску.

В той же сковороде обжарьте лук с раздавленными зубчиками чеснока.

Смешайте мясо с луком. Разложите мясо по стерилизованным банкам и плотно закройте.

Поместите их на противень и поставьте в духовку. Пастеризуйте их при температуре 130 градусов в течение трех часов. По истечении этого времени оставьте их в духовке до полного остывания.

Храните мясные консервы в прохладном месте.

Вот еще один способ закатать свинину:

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