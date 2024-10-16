Как закатать на зиму мясо? Эти консервы получатся вкуснее магазинных
Заготовки на зиму — это не только классические огурцы, помидоры и грибы. Откройте для себя новый рецепт и научитесь закатывать мясо с луком! Эта баночка станет настоящей находкой в морозные вечера, когда в холодильнике станет пусто. Кроме того, такая заготовка станет отличной альтернативой магазинным консервам.
Закатки — это самый идеальный способ сохранить продукты на долгое время. Однако, когда мы думаем о банках в наших домашних кладовых, представляем их наполненными овощами или фруктами, которые собрали летом и ранней осенью. Мало кому приходит в голову наполнить такую же банку мясом и луком, а жаль.
Какие ингредиенты понадобятся?
Основной ингредиент - это, прежде всего, мясо. В данном случае это свиная лопатка и окорок. От этих продуктов консервы зависят больше всего, поэтому покупайте их в надежном месте, чтобы быть уверенными в том, что мясо здоровое и свежее.
Помимо них, вам также понадобится лук и масса специй, которые придадут блюду невероятный аромат.
Необходимые ингредиенты вы найдете в списке ниже:
- 1, 5 кг свиной лопатки;
- 1,5 кг свиного окорока;
- 1 кг лука;
- 3 ст. ложки соли;
- 1 ч.л. молотого перца;
- 1 ч.л. молотой паприки;
- 1 ч.л. травяного перца;
- 1 чайная ложка семян горчицы;
- 5 зубчиков чеснока;
- смалец для жарки (можно заменить любым маслом).
Рецепт приготовления мясных консервов
Нарежьте мясо на куски и положите в миску.
Добавьте соль, перец, молотую паприку и семена горчицы. Тщательно перемешайте ингредиенты и отложите в сторону мариноваться.
Очистите лук и нарежьте на тонкие ломтики.
Растопите смалец на сковороде и обжарьте мясо. Снимите обжаренное мясо со сковороды и переложите в миску.
В той же сковороде обжарьте лук с раздавленными зубчиками чеснока.
Смешайте мясо с луком. Разложите мясо по стерилизованным банкам и плотно закройте.
Поместите их на противень и поставьте в духовку. Пастеризуйте их при температуре 130 градусов в течение трех часов. По истечении этого времени оставьте их в духовке до полного остывания.
Храните мясные консервы в прохладном месте.
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