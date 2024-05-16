Ужин в одной кастрюле и за 20 минут. Этот простой и вкусный рецепт покорит всех
Иногда, казалось бы, самые простые блюда оказываются по-настоящему вкусными. Так обстоит дело с кашотто, которое можно приготовить быстро и без затрат, используя всего несколько ингредиентов. Приготовление этого блюда не потребует много усилий и станет настоящей находкой в моменты, когда времени на готовку совсем немного.
В ситуациях, когда времени на готовку практически нет, идеально подойдут блюда из “одной кастрюли”. Они не только вкусные и сытные, но и не тркбцющие больших материальных затрат. Такие блюда готовятся практически «самостоятельно», поэтому являются идеальным решением для занятых людей. Также их можно заморозить, чтобы легко приготовить большее количество и использовать в качестве «экстренного ужина», когда, например, у вас нет времени ходить по магазинам.
Как приготовить ужин в одной кастрюле за 20 минут? Простой рецепт
Кашотто — блюдо, похожее на ризотто, но вместо риса основным ингредиентом является крупа (обычно ячменная или гречневая). Однако их объединяет то, что такое блюдо готовится быстро и просто, и вам не придется беспокоиться о куче грязной посуды в раковине, ведь готовится это блюдо всего в одной кастрюле. Кашотто – идеальный вариант для тех, кто ищет идею для быстрого ужина, а также для тех, кто хочет ввести в свой рацион больше круп. Кроме того, это блюдо можно адаптировать под свои вкусовые предпочтения и использовать для его приготовления сезонные овощи.
Предлагаем вам рецепт кашотто с курицей и морковью. Этого количества ингредиентов будет достаточно для приготовления 4 порций блюда.
Вам потребуются:
- 1 куриная грудка
- 1 упаковка гречки
- 1 маленькая луковица
- несколько зубчиков чеснока
- 2 чайные ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка сливочного масла
- 250 г моркови и горошка
- 250 мл бульона
- соль
- перец
- сушеный чеснок
- тимьян
- чеснок
- петрушка
Способ приготовления
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Сначала обжарьте нарезанный лук-порей, лук и прессованный чеснок на оливковом масле в кастрюле.
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Добавьте сливочное масло и нарезанную кубиками куриную грудку. Все приправьте по вкусу и немного обжарьте. Также добавьте сырую, промытую крупу и пожарьте ещё какое-то время.
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Добавьте нарезанную кубиками морковь и горошек. Обжарьте ещё несколько минут и в конце влейте бульон. Когда крупа размякнет и впитает бульон, блюдо готово. Посыпьте его рубленой зеленью и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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