Ужин в одной кастрюле и за 20 минут. Этот простой и вкусный рецепт покорит всех

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Опубликовано: 16.05.2024 09:42 , Обновлено: 16.07.2024

Иногда, казалось бы, самые простые блюда оказываются по-настоящему вкусными. Так обстоит дело с кашотто, которое можно приготовить быстро и без затрат, используя всего несколько ингредиентов. Приготовление этого блюда не потребует много усилий и станет настоящей находкой в моменты, когда времени на готовку совсем немного.

В ситуациях, когда времени на готовку практически нет, идеально подойдут блюда из “одной кастрюли”. Они не только вкусные и сытные, но и не тркбцющие больших материальных затрат. Такие блюда готовятся практически «самостоятельно», поэтому являются идеальным решением для занятых людей. Также их можно заморозить, чтобы легко приготовить большее количество и использовать в качестве «экстренного ужина», когда, например, у вас нет времени ходить по магазинам.

Как приготовить ужин в одной кастрюле за 20 минут? Простой рецепт

Кашотто — блюдо, похожее на ризотто, но вместо риса основным ингредиентом является крупа (обычно ячменная или гречневая). Однако их объединяет то, что такое блюдо готовится быстро и просто, и вам не придется беспокоиться о куче грязной посуды в раковине, ведь готовится это блюдо всего в одной кастрюле. Кашотто – идеальный вариант для тех, кто ищет идею для быстрого ужина, а также для тех, кто хочет ввести в свой рацион больше круп. Кроме того, это блюдо можно адаптировать под свои вкусовые предпочтения и использовать для его приготовления сезонные овощи.

Предлагаем вам рецепт кашотто с курицей и морковью. Этого количества ингредиентов будет достаточно для приготовления 4 порций блюда.

Вам потребуются:

1 куриная грудка

1 упаковка гречки

1 маленькая луковица

несколько зубчиков чеснока

2 чайные ложки оливкового масла

1 чайная ложка сливочного масла

250 г моркови и горошка

250 мл бульона

соль

перец

сушеный чеснок

тимьян

чеснок

петрушка

Способ приготовления

Сначала обжарьте нарезанный лук-порей, лук и прессованный чеснок на оливковом масле в кастрюле. Добавьте сливочное масло и нарезанную кубиками куриную грудку. Все приправьте по вкусу и немного обжарьте. Также добавьте сырую, промытую крупу и пожарьте ещё какое-то время. Добавьте нарезанную кубиками морковь и горошек. Обжарьте ещё несколько минут и в конце влейте бульон. Когда крупа размякнет и впитает бульон, блюдо готово. Посыпьте его рубленой зеленью и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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