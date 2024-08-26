Устали от драников и кабачковых оладий? Нашли рецепт кукурузных блинов из 8 ингредиентов, который покорит всех

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Опубликовано: 26.08.2024 09:24 , Обновлено: 26.08.2024

Оладьи из овощей - популярное блюдо у многих белорусов. В сезон любимые многими драники потесняют кабачковые оладьи. Однако и они со временем приедаются. Стоит знать, что существует универсальный рецепт блинов, который можно запросто заменить поднадоевшие варианты. Рассказываем, как приготовить хрустящие блинчики с кукурузой. Это простое вкусное блюдо в союзе с соусом станет прекрасной идеей для быстрого и вкусного обеда в любой сезон.

Если в вашем холодильнике давно без дела простаивает баночка консервированной кукурузы, то наверняка одним из лучших вариантов её использования станет рецепт кукурузных блинов. Пикантный вкус этому лаконичному блюду добавит йогуртовый соус со специями, который прилагается к рецепту. Заменить его можно и сметаной, либо другим любимым соусом. Попробуйте приготовить такие блинчики хотя бы раз, и вам наверняка захочется повторения.

Рецепт оладий из кукурузы

Ингредиенты для кукурузных блинов:

1 банка кукурузы,

0,5 стакана кукурузной муки – полстакана,

2 шт лук-шалота (или другого лука, небольшая луковица),

яйцо,

перец чили,

5 г пищевой соды (или разрыхлитель)

свежий базилик и петрушка – по щепотке,

соль и перец по вкусу,

5 г растительного масла для жарки.

Для соуса:

греческий йогурт – упаковка,

варенье по вкусу - 1 ложка,

сок лайма или половинка лимона,

горсть свежей мяты,

горсть зёрен граната (для украшения).

Приготовление:

Слейте воду с кукурузы и отложите три столовые ложки. Остальное смешайте с нарезанным луком-шалотом и перцем чили. Добавьте в смесь остальную кукурузу и аккуратно перемешайте. Смешайте сухие ингредиенты – муку, соду, соль и перец и вбейте яйцо. Соедините кукурузную массу с яйцом и сухими ингредиентами. Хорошо перемешайте. Теперь измельчите свежую зелень – базилик и петрушку. Добавьте в тесто для блинов. Если оно слишком жидкое, добавьте немного муки. Обжарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета на горячем масле. Сделайте соус. Смешайте йогурт с джемом, соком лайма и специями, в том числе мятой. В конце добавьте зёрна граната. Подавайте кукурузные оладьи еще горячими, полив их соусом.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что всевозможные оладьи и блины — один из самых любимых вариантов завтрак не только у детей, но и у взрослых. Однако это популярное блюдо можно приготовить совершенно разными способами и добавками. Отдельные рецепты закрепляются в памяти надолго и вызывают желание готовить блины снова и снова. Одним из рецептов, чья слава пересекла большие расстояния, стали оладьи по японскому рецепту. Если вы искали способ, как сделать их максимально пышными и воздушными, то теперь у вас будет проверенная инструкция.

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