Сочная и хрустящая дубайская котлета с картофелем фри и фисташками. Даже бабушка будет в восторге от этого ужина

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Опубликовано: 18.03.2025 10:43 , Обновлено: 18.03.2025

Куриное филе в хрустящем тесте катаифи и картофель фри с фисташковой посыпкой — это звучит определённо необычно. Если вы ищете вдохновение для необычного ужина, попробуйте приготовить дубайскую котлету.

Совсем недавно мир сходил с ума по дубайскому шоколаду, но хрустящее тесто и фисташки отлично сочетаются и с мясом. Для гарнира можно использовать картофель фри, посыпанный фисташками, а панировочные сухари для котлет — заменить на тесто катаифи. Это простой и доступный способ привнести что-то новое на вашу кухню.

Ингредиенты

Котлета:

1 филе куриной грудки;

полстакана жареного теста катаифи;

1/3 стакана пшеничной муки;

1 яйцо;

соль и перец по вкусу.

Картофель фри:

4 картофелины среднего размера;

5 столовых ложек оливкового масла;

2 столовые ложки измельчённых солёных фисташек;

3 столовые ложки рубленой петрушки.

Приготовление

Шаг 1. Разделите куриное филе на две части и отбейте их молотком. Приправьте обе стороны солью и перцем. Обмакните каждую в пшеничную муку, взбитое яйцо и тесто катаифи.

Фото иллюстрационное/Pysznosci

Тесто должно хорошо покрывать мясо — для этого слегка прижмите его руками. Если вы покупаете нежареное тесто катаифи, сначала положите его на сковороду с маслом, чтобы оно подрумянилось.

Шаг 2. Тщательно вымойте картофель и нарежьте соломкой. Переложите в герметичный пакет или миску, добавьте оливковое масло, мелко нарезанные фисташки и петрушку и тщательно перемешайте. Выложите на противень и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов по Цельсию, на 15 минут.

Фото иллюстрационное/Pysznosci

Шаг 3. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки. Делайте это на среднем огне, чтобы тесто не подгорело.

Фото иллюстрационное/Pysznosci

Шаг 4. Подавайте жареные котлеты с фисташковым картофелем фри. Приятного аппетита!

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