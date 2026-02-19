Шеф-повар показал “правильный” рецепт ажурных блинов по технике “3 стакана”

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Опубликовано: 19.02.2026 11:52 , Обновлено: 19.02.2026

Нынешняя неделя - последняя перед Великим пасхальным постом. В этом году он начинается у православных верующих 23 февраля. Традиционно ему предшествует щедрая масленичная неделя, и блины в этот период точно нужно приготовить хоть раз. А чтобы первый блин не вышел комом во всех смыслах, предлагаем обратиться к проверенному рецепту, одобренному профессиональным шеф-поваром.

Одним из таких проверенных и очень простых рецептов на днях поделился популярный шеф-повар и кулинарный блогер Айрат Ахметзянов. Он предложил свою рецептуру, которая позволяет получить тонкие, пластичные и мягкие блинчики, которые не рвутся, и при этом дают красивый ажурный рисунок, за которым гоняется каждая хозяйка.

Рецепт выстроен по схеме “три стакана” и не потребует от вас ни особых кулинарных навыков, ни каких-то гастрономических изысков. Все ингредиенты простые и есть на кухне практически каждого белоруса.

Ингредиенты для блинов по рецепту “3 стакана”:

3 яйца,

1 стакан молока (объёмом 200 мл),

1 стакан пшеничной муки,

1 стакан крутого кипятка,

1/4 чайная ложна соли,

1,5 столовой ложки сахара,

3-4 столовой ложки растительного масла.

При всей его простоте, у данного рецепта есть определённый “фокус”, без которого той самой желанной ажурности блинчиков может не получиться. По словам шефа Ахметзянова, секрет кроется в правильной последовательности приготовления теста.

Начинать нужно с яиц. К ним нужно добавить соль с сахаром, а затем - молоко комнатной температуры. Всё это нужно тщательно перемешать, а затем добавлять в яично-молочную смесь муку, лучше порционно и тщательно перемешивая, чтобы не образовалось лишних комочков. И только после этого в тесто следует добавить тот самый главный ингредиент - стакан крутого кипятка. Вводить воду следует тонкой струйкой, по сути, “заваривая” тесто.

Последним штрихом будет добавление растительного масла. Это позволит не смазывать сковороду перед каждым новым блинчиком - пару капель масла шеф посоветовал добавить лишь перед первым блином.

Кстати, приготовить блины можно совсем без муки. Тесто получится таким же вкусным, легким и пушистым, если заменить этот классический ингредиент на сливочный и мягкий молочный продукт, который не только сделает блины намного вкуснее, но и не даст им порваться.

Как приготовить блинчики без муки? Её легко заменить этим продуктом