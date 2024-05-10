Как приготовить блинчики без муки? Её легко заменить этим продуктом

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Опубликовано: 10.05.2024 13:06 , Обновлено: 10.05.2024

Наверное, каждый знает рецепт блинов. Однако стоит немного подправить классику, и окажется, что тесто получится таким же вкусным, легким и пушистым, если не добавлять в него ни грамма муки. Просто замените этот ингредиент на сливочный и мягкий молочный продукт, который не только сделает блины намного вкуснее, но и не даст им порваться.

В домашнем меню есть множество вкусных рецептов. Однако иногда, когда времени в обрез, хочется попробовать самые простые, состоящие всего из нескольких ингредиентов. В таких случаях стоит иметь под рукой этот экспресс-рецепт блинов без муки - они вкусны и точно не доставят никому проблем в приготовлении.

В основе классических блинов лежат яйца, молоко и, конечно же, мука. Однако, кажется, список продуктов можно значительно сократить и, главное, убрать муку. Такой вариант идеально подходит не только для кетогенной или беззерновой диеты, но и для повседневного использования. Поэтому стоит упростить рецепт блинов до минимума - достаточно трех ингредиентов, чтобы получить идеально легкое, нежное и безумно вкусное тесто.

[info_b]Интересно, что этот вариант можно подавать как в сладком виде - с фруктами или вареньем, так и в соленом, например, с зеленью, помидорами или любой начинкой.[/info_b]

Рецепт приготовления блинчиков без муки

Ингредиенты:

50 г сыра маскарпоне;

5 крупных яиц;

15 г мягкого сливочного масла.

[info_b]К слову, маскарпоне можно заменить любым творожным сыром. [/info_b]

Способ приготовления:

Для начала достаньте молочные продукты из холодильника. Продукты должны быть комнатной температуры.

Разбейте яйца в миску. Взбейте их миксером.

Теперь добавьте маскарпоне понемногу во взбитую смесь. Добавьте сливочное масло и взбейте все до полного объединения ингредиентов. Вот такое простое тесто для блинов у нас получится.

[info_b]Совет - в конце приготовления в тесто можно добавить любые специи, которые вам нравятся. Если вы предпочитаете сладкий вариант, это может быть сахар, ваниль или корица. В соленом варианте, напротив, вам понравятся прованские травы, базилик и крупно молотый перец.[/info_b]

Готовое тесто отложите в сторону на несколько минут. В это время хорошо разогрейте блинную сковороду.

Вылейте порцию теста на горячую сковороду. Обжарьте блины с обеих сторон до румяной корочки.

Подавайте блины с любимыми начинками. Наслаждайтесь!

Посмотрите видео, какие блинчики получились по похожему рецепту:

Ранее Telegraf.news писал, что блины — одно из самых простых в приготовлении блюд. Но иногда они не получаются такими вкусными, как задумывалось. Или же становятся слишком толстыми, слишком тонкими, а иногда вообще разваливаются при попытке снять их со сковороды. Узнали наиболее распространенные ошибки. Посмотрите, чтобы их никогда не допускать.

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