С этим рецептом вы забудете о свином и курином фарше. Как приготовить котлеты из сельди?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.05.2024 15:52 , Обновлено: 28.05.2024

Котлеты - неотъемлемый элемент обеденных блюд и частый гость как на ужине, так и на празднике. Чаще всего котлеты готовят на основе свиного либо куриного фарша. Однако есть продукты, которые могут придать этому, казалось бы, избитому блюду совершенно новый статус. Попробуйте приготовить рыбные котлеты из сельди хотя бы один раз, и вы непременно захотите вернуться к этому блюду ещё.

Совсем необязательно всегда делать котлеты из привычной курятины либо свинины. Многие почему-то склонны недооценивать потенциал рыбных котлет. А меж тем это нежирное и сочное блюдо часто быстрее остальных исчезает со стола. Рецепт этих котлет из сельди несложен, а их вкус прекрасно сочетается как с отварным картофелем, так и с крупой или рисом.

Рецепт котлет из селедки

Ингредиенты:

400 г филе сельди,

1 пучок петрушки,

2 яйца,

1 перец чили (по вкусу),

1 зубчик чеснока,

4 столовые ложки панировочных сухарей,

400 г картофеля,

100 г сливочного масла,

масло,

соль,

перец.

Способ приготовления:

Картофель очистите, вымойте и варите до мягкости. Затем процедите и сделайте пюре с маслом. Оставьте в стороне, чтобы остыло. Мелко нарежьте петрушку, перец чили и чеснок. Филе сельди нарежьте небольшими кубиками. Добавьте все ранее упомянутые ингредиенты в картофельное пюре и тщательно перемешайте. Добавьте яйца, панировочные сухари, соль, перец и еще раз перемешайте продукты. Высыпьте панировочные сухари на плоскую тарелку и разогрейте жир на сковороде. Ложкой сформируйте небольшие плоские котлетки. Обваляйте каждый кусочек в панировочных сухарях и обжарьте до золотистого цвета с обеих сторон на горячем масле. Когда все будет готово, выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте со сметаной и свежим укропом.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что с приходом тепла многим хочется отойти от тяжёлых и надоевших блюд и включить в свой рацион как можно больше овощей. Попробуйте приготовить котлеты из молодой капусты. Это нежное и ароматное блюдо станет отличной альтернативой классическим рецептам котлет и приятно удивит каждого, кто его попробует.

Этот рецепт котлет без мяса станет настоящим хитом летом. Чем заменить основной ингредиент?