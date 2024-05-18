Этот рецепт котлет без мяса станет настоящим хитом летом. Чем заменить основной ингредиент?
С приходом тепла многим хочется отойти от тяжёлых и надоевших блюд и включить в свой рацион как можно больше овощей. Попробуйте приготовить котлеты из молодой капусты. Это нежное и ароматное блюдо станет отличной альтернативой классическим рецептам котлет и приятно удивит каждого, кто его попробует.
Котлеты из молодой капусты получаются вкусными, хрустящими и благодаря добавлению зеленого лука имеют характерный вкус. Этот блюдо из молодой капусты легко приготовить и нельзя забыть. Оно станет настоящим хитом на ужин, и вам ещё не раз захочется к нему вернуться.
Как приготовить котлеты из молодой капусты?
Вам потребуются:
- 1 молодая капуста
- ½ стакана воды
- чёрствый батон
- молоко
- 1 пучок чеснока
- 1 пучок укропа
- 2 яйца
- 5 столовых ложек панировочных сухарей
- соль
- перец
Для начала вымойте молодую капусту и нашинкуйте. Поместите овощ в кастрюлю, залейте половиной стакана воды и варите до момента, пока она не станет мягкой. Остудите капусту и отбросьте на дуршлаг откинуть на сито. Замочите чёрствый батон в молоке и тщательно отожмите.
Нарежьте укроп и зеленый лук, измельчите их вместе с батоном и молодой капустой в кухонном комбайне. Вбейте в смесь яйца и добавьте панировочные сухари. Тщательно перемешайте все ингредиенты . Сформируйте из смеси котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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