Этот рецепт котлет без мяса станет настоящим хитом летом. Чем заменить основной ингредиент?

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Опубликовано: 18.05.2024 08:37 , Обновлено: 30.06.2025

С приходом тепла многим хочется отойти от тяжёлых и надоевших блюд и включить в свой рацион как можно больше овощей. Попробуйте приготовить котлеты из молодой капусты. Это нежное и ароматное блюдо станет отличной альтернативой классическим рецептам котлет и приятно удивит каждого, кто его попробует.

Котлеты из молодой капусты получаются вкусными, хрустящими и благодаря добавлению зеленого лука имеют характерный вкус. Этот блюдо из молодой капусты легко приготовить и нельзя забыть. Оно станет настоящим хитом на ужин, и вам ещё не раз захочется к нему вернуться.

Как приготовить котлеты из молодой капусты?

Вам потребуются:

1 молодая капуста

½ стакана воды

чёрствый батон

молоко

1 пучок чеснока

1 пучок укропа

2 яйца

5 столовых ложек панировочных сухарей

соль

перец

Для начала вымойте молодую капусту и нашинкуйте. Поместите овощ в кастрюлю, залейте половиной стакана воды и варите до момента, пока она не станет мягкой. Остудите капусту и отбросьте на дуршлаг откинуть на сито. Замочите чёрствый батон в молоке и тщательно отожмите.

Нарежьте укроп и зеленый лук, измельчите их вместе с батоном и молодой капустой в кухонном комбайне. Вбейте в смесь яйца и добавьте панировочные сухари. Тщательно перемешайте все ингредиенты . Сформируйте из смеси котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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