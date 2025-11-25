Рыбу по этому рецепту готовили в походах князьям ВКЛ. Секрет вкуса в пряном соусе

Опубликовано: 25.11.2025 14:27 , Обновлено: 25.11.2025

Многие белорусы не особо жалуют речную рыбу. Кого-то не устраивает обилие костей в ней, кого-то - ярко выраженный "речной" запах. Но именно речная рыба традиционно была в обилии на столах белорусов и наши предки прекрасно знали, как превратить простого речного карпа в поистине королевское блюдо.

В те времена, когда морская рыба была недоступна простым белорусам, они прекрасно обходились тем, чем с лихвой одарила их природа. Реки и озёра Беларуси всегда были богаты рыбой, поэтому в традиционной белорусской кухне блюд из рыбы даже больше, чем из картошки. В конце концов, “бульбу” в Беларусь завезли по историческим меркам не так уж давно, в конце XVII века, а реки оставались главным источником белковой пищи на протяжении всей истории белорусов.

Так что белорусы наловчились готовить из рыбы не только базовые, “будничные” блюда, но и праздничные яства, которыми не брезговали даже высокородные князья. Одним из таких “королевских” рецептов на днях поделилась со своими подписчиками в Threads любительница “исторической клинарии” из Беларуси.

По словам девушки, такое блюдо вполне мог подавать в королевском походе Николай Коза повар великого князя литовского Ягайло, родоначальника династии Ягеллонов.

Карась в сером соусе

Карась в сером соусе - это сладко-пряное блюдо во Франции и Германии получило название «рыба по-польски». Его главный секрет заключается в особом соусе.

[inf]Ингредиенты для блюда:

карп,

любая другая пресноводная рыба (для бульона),

морковь,

зелень,

лук,

вино,

уксус,

специи (имбирь, корица, перец).[/inf]

Вот как приготовить королевского карася в сером соусе.

Сначала нужно сварить рыбный бульон. Для этого в кастрюле с водой нужно сварить любую пресноводную рыбу с морковью и зеленью.

Когда бульон закипит, в него следует добавить главный ингредиент - филе карпа, разрезанное пополам.

Оставить кастрюлю с карпом на огне, можно приступить к приготовлению соуса.

Для этого в сковороде следует разогреть оливковое масло и слегка обжарить на нём мелко нарезанный лук.

Добавить к луку нарезанную петрушку, немного вина и уксуса и очень хорошо перемешать.

Если соус получается слишком жидким, для густоты можно добавить петрушку или ошпаренный кипятком изюм.

После загустения в соус добавить специи - имбирь, корицу и перец (категорически не подходит к соусу гвоздика).

Готовое филе карпа выкладывают на тарелку и поливают рыбу тёплым соусом на рыбу. Для красоты и пикантности вкуса блюдо можно украсить лепестками жареного миндаля.

Ранее Telegraf.news рассказал, почему, по мнению учёных, замороженная рыба лучше свежей. Специалисты объяснили, как как нужно размораживать рыбу, что бы она не утратила своего качества.

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