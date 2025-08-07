Рецепт "вкуснейшего" соуса из переросших огурцов набрал 1,6 млн просмотров в TikTok. Зрители разделились на 2 лагеря

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2025 12:35 , Обновлено: 07.08.2025

Пользовательница TikTok опубликовала рецепт "вкуснейшего", по ее словам, соуса из переросших огурцов. Видео быстро набрало 1,6 млн просмотров, 39, 5 тыс. лайков и сотни комментариев. Многие зрители согласились с тем, что это "очень вкусно". Однако большинство комментариев касалось урожая огурцов этого года - и в этой теме можно четко разделить комментаторов на 2 группы.

Как приготовить огуречный соус из TikTok?

[inf]Автор рецепта называет свой соус “релиш”. Под этим термином, как правило, понимают соусы, ингредиенты которых довольно крупно нарезаны (то есть, соус не имеет привычной жидкой однородной консистенции). Одним из популярных вариантов является релиш из маринованных огурцов. [/inf]

“Не знаете, куда деть переросшие огурцы? Приготовьте этот вкуснейший огуречный соус релиш”, — сказала автор в начале своего видео.

Ингредиенты:

переросшие огурцы - 1 кг;

лук репчатый - 2 шт;

болгарский перец - 2 шт;

перец чили - 1 шт;

соль - 1 ст.л. с горкой:

сахар -150 гр;

куркума - 1 ч.л.

горчица зернистая - 60 гр;

горчица дижонская - 100 гр;

уксус 9% - 50 мл;

растительное масло - 50 мл;

крахмал - 1 ч.л.

Способ приготовления:

Нарежьте огурцы очень мелким кубиком. Так же мелко нарежьте лук. Болгарский перец и перчик чили лучше всего измельчить в блендере до однородности. У чили перчика предварительно убирите семена и перепонки. Смешайте все овощи, добавьте соль, сахар, немного куркумы, а также зернистую и дижонскую горчицу. Все тщательно перемешайте, переложите в кастрюлю, добавьте уксус и растительное масло. Доведите до кипения, варите 10 минут, после чего добавьте небольшое количество крахмала. Варите еще 3 минуты до загустения. Кипящий соус разложите по чистым стерильным банкм. Закройте, дайте остыть при комнатной температуре.

Храните при комнатной температуре.

Пользователи в комментариях оценили рецепт.

“Я вчера сделала. И уже одну банку съели, это так вкусно ?”, — отозвался один из зрителей.

“Это что-то новенькое. Спасибо! Воспользуюсь”, — поблагодарил второй.

“Делаю не первый год, но лук лучше отдельно немного обжарить”, — посоветовал третий.

Однако многие комментарии касались урожая огурцов 2025 года. Кто-то заявил, что не то, что переросших, вообще никаких не было. А кто-то похвалился, что их в избытке.

“Хоть бы какие собрать?”, — посмеялась пользовательница.

“Увидеть бы в этом году эти переросшие огурцы ?”, — поддержала другая.

Третья отметила: “Мы не знаем, где их [огурцы] взять”.

А еще одна написала: “У меня одной нет проблем с огурцами? Даже перебор их”.

“Мы вот не знаем, куда девать эти огурцы, тьма просто”, — также написали в комментариях.

С чем можно есть этот соус?

Такой соус отлично подходит к мясу. Например, стейкам, свиным ребрышкам, курице-гриль, а также бургерам и хот-догам.

Неплохо он сочетается и с котлетами, отбивными и колбасками.

Можете также попробовать его с картошкой.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok набрало популярность видео с рецептом кислых огурчиков “как из бочки”, которые, по словам автора “можно хранить в квартире, без подвала”. Ролик всего за пару дней посмотрели почти полмиллиона пользователей, и такой способ приготовления понравился 7,4 тыс. зрителей. Кроме того, в комментариях опытные хозяйки поделились своим опытом, а также немного доработали рецепт, чтобы получилось еще вкуснее.

Рецепт кислых огурцов «как из бочки» покорил тысячи пользователей TikTok. Как приготовить?