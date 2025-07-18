Белорусская сгущенка без сахара вызвала вопросы у зрителей в TikTok

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Опубликовано: 18.07.2025 13:41 , Обновлено: 12.08.2025

Одна из пользовательниц видеоплатформы TikTok поделилась видео необычной сгущёнки производства Глубокского молочноконсервного комбината. Автора смутила консистенция сгущёнки без сахара: по мнению девушки, для сгущёнки она была слишком жидкая. Зрители объяснили, в чём дело.

“Я его открыла, и как будто оно не совсем сгущенное. Может, я что-то не понимаю и сгущенное не обязательно должно быть густое, может быть и жидкое?” - задала вопрос автор ролика, обратившись за помощью в публике в TikTok.

Судя по комментариям под видео, девушка - далеко не первая покупательница, кого смутила такая форма сгущёнки. Но оказалось, что это его нормальная консистенция, а причина более жидкой формы заключается именно в отсутствии сахара в составе.

“Оно таким и должно быть, сама купила, удивилась, потом загуглила”, - написала одна из зрительниц.

“Я написал им в чат на сайте, по этой самой причине. Они ответили, что это молоко сгущённое такое и должно быть, оно гуще обычного или пастеризованного, используется для добавления в кофе, чай и т.д.” - поделился результатами своего “расследования” другой зритель.

Всё дело в том, что в роли загустителя в сгущёнке обычно выступает сахар. При варке он карамелизуется и загустевает, давая продукту привычную большинству покупателей плотную структуру. В этом же молоке сахара нет - производитель заменил его растительным подсластителем - стевией . Обычно это делают для снижения калорийности продукта, чтобы сделать его более полезным для тех, кто следит за фигурой или вынужден по медицинским показаниям ограничивать потребление сахара. Однако стевия не обладает такими же свойствами, как сахар, поэтому нужной вязкости не даёт.

Если внимательно изучить этикетку на баночке, вы увидите, что в составе этого продукта сахара нет и вообще он весьма лаконичен:

нормализованное молоко,

подсластитель натуральный стевия (мальтодекстрин, стевиол гликозид Е960, ароматизатор),

стабилизатор Е339.

Кстати, производитель на этикетке предупреждает потребителя о жидкой консистенции. Там чётко написано, что консистенция продукта “однородная, соответствующая жидким сливкам, имеет цвет натурального молока или с кремовым оттенком”. Стоит этот вид сгущёнки, как правило, чуть дешевле, чем классической с сахаром.

Ранее Telegraf.news рассказал, что вопрос о том, какая белорусская сгущёнка лучше: глубокская или рогачёвская, давно стал мемом и предметом бесконечных споров. Чтобы получить объективное мнение, мы обратились к нейтральному судье — искусственному интеллекту. Спросили у трёх качественных моделей ИИ: Gemini 1.5 Flash, Microsoft Copilot и YaGPT. Что же они нам ответили?

Какая сгущёнка лучше — глубокская или рогачёвская? Вот что ответил искусственный интеллект