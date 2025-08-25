Рецепт кукурузных "ребрышек" в духовке набрал более 1 млн просмотров в TikTok. Как приготовить?
В TikTok набрал большую популярность простой видеорецепт приготовления кукурузы в духовке (или аэрогриле). По словам пользователей, которые попробовали блюдо, получилось очень вкусно. Кстати, понадобится совсем немного ингредиентов.
Почему “ребрышки”?
Кого-то название может удивить, однако на самом деле объяснение простое. Блюдо называется кукурузными “ребрышками” просто потому, что во время приготовления початки нужно разрезать на четвертинки. После чего они напоминают по форме и размеру те самые свиные ребра, которые так любят многие.
Но сходство не только внешнее. Подают кукурузу, как и настоящие ребрышки, с подходящими соусами, что придает ей ароматности или подчеркивают сладость.
Как приготовить кукурузу в духовке?
Ингредиенты:
- кукуруза - 3 средних початка;
- соль - 1 ч.л.;
- сухой чеснок - 1 ч.л.;
- паприка - 2 ч.л.;
- черный перец - 1/2 ч.л.;
- оливковое масло - 30 мл;
- сок лимона или лайма.
[inf]Все специи вы можете добавлять по вкусу, как вы любите.[/inf]
Для майонезного соуса:
- сметана (или греческий йогурт);
- майонез;
- шрирача (по желанию, для остроты);
- кетчуп;
- карри (по желанию).
Для сырного соуса:
- сыр чеддер (в пластинках);
- сливки 20%.
Способ приготовления:
Процесс очень простой. Разрежьте каждый початок на 4 части. Положите в миску. Добавьте оливковое масло, все специи и сок лимона или лайма.
Выложите кукурузу на пергамент, отправьте в духовку или аэрогриль 180 градусов на 15 минут. Но всё зависит от духовки - кто-то готовит на 190-200С духовку целых 30 минут.
Приготовьте соус, смешав все ингредиенты. Или же используйте покупной. Подойдет сырный, томатный, барбекю или чесночный.
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