Рецепт кукурузных "ребрышек" в духовке набрал более 1 млн просмотров в TikTok. Как приготовить?

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Опубликовано: 25.08.2025 10:44 , Обновлено: 25.08.2025

В TikTok набрал большую популярность простой видеорецепт приготовления кукурузы в духовке (или аэрогриле). По словам пользователей, которые попробовали блюдо, получилось очень вкусно. Кстати, понадобится совсем немного ингредиентов.

Почему “ребрышки”?

Кого-то название может удивить, однако на самом деле объяснение простое. Блюдо называется кукурузными “ребрышками” просто потому, что во время приготовления початки нужно разрезать на четвертинки. После чего они напоминают по форме и размеру те самые свиные ребра, которые так любят многие.

Но сходство не только внешнее. Подают кукурузу, как и настоящие ребрышки, с подходящими соусами, что придает ей ароматности или подчеркивают сладость.

Как приготовить кукурузу в духовке?

Ингредиенты:

кукуруза - 3 средних початка;

соль - 1 ч.л.;

сухой чеснок - 1 ч.л.;

паприка - 2 ч.л.;

черный перец - 1/2 ч.л.;

оливковое масло - 30 мл;

сок лимона или лайма.

[inf]Все специи вы можете добавлять по вкусу, как вы любите.[/inf]

Для майонезного соуса:

сметана (или греческий йогурт);

майонез;

шрирача (по желанию, для остроты);

кетчуп;

карри (по желанию).

Для сырного соуса:

сыр чеддер (в пластинках);

сливки 20%.

Способ приготовления:

Процесс очень простой. Разрежьте каждый початок на 4 части. Положите в миску. Добавьте оливковое масло, все специи и сок лимона или лайма.

Выложите кукурузу на пергамент, отправьте в духовку или аэрогриль 180 градусов на 15 минут. Но всё зависит от духовки - кто-то готовит на 190-200С духовку целых 30 минут.

Приготовьте соус, смешав все ингредиенты. Или же используйте покупной. Подойдет сырный, томатный, барбекю или чесночный.

Ранее Telegraf.news писал, что кукуруза известна и популярна во всем мире, ее едят в различных видах. Белорусы обожают консервированную, которая является важным ингредиентом многих салатов. С наступлением осени пора свежих овощей отходит, а значит всяческие закуски из курицы, майонеза, риса, колбас и сладкой кукурузы из консервной банки уже на подходе. Давайте разберемся, стоит ли с ними усердствовать?

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