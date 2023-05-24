Простой рецепт, как из картошки приготовить аппетитные котлеты. В чем их секрет?
Для того, чтобы приготовить вкусные котлеты, вовсе не обязательно наличие мяса. Можно приготовить их и из картофеля с сыром. Это отличный рецепт, и делается все быстро.
Ингредиенты
- три варенные картофелины;
- две луковицы;
- 75 грамм сыра;
- соль/перец по вкусу;
- пучок петрушки;
- одна столовая ложка сливочного масла;
- четыре столовые ложки пшеничной муки;
- два яйца.
Приготовление
- Картофель очищаем, промываем и варим в подсоленной воде до готовности.
- Кладем на сковороду мелко нарезанный лук и масло, обжариваем.
- Добавляем тертый сыр и нагреваем, пока он не растворится.
- Картофель студим и затем измельчаем на терке.
- Добавляем соль, перец, рубленую петрушку, плавленый сыр с луком и тщательно перемешиваем.
- Добавляем в массу пшеничную муку и перемешиваем.
- Формируем котлеты, обмазываем их взбитым яйцом и панировочными сухарями.
- Обжариваем котлеты в раскаленном жире с двух сторон до румяной корочки.
Все! Котлеты готовы, пишет pysznosci.pl.
Приятного аппетита!
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