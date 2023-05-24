Простой рецепт, как из картошки приготовить аппетитные котлеты. В чем их секрет?

Опубликовано: 24.05.2023 17:30 , Обновлено: 11.09.2023

Для того, чтобы приготовить вкусные котлеты, вовсе не обязательно наличие мяса. Можно приготовить их и из картофеля с сыром. Это отличный рецепт, и делается все быстро.

Ингредиенты

три варенные картофелины;

две луковицы;

75 грамм сыра;

соль/перец по вкусу;

пучок петрушки;

одна столовая ложка сливочного масла;

четыре столовые ложки пшеничной муки;

два яйца.

Приготовление

Картофель очищаем, промываем и варим в подсоленной воде до готовности. Кладем на сковороду мелко нарезанный лук и масло, обжариваем. Добавляем тертый сыр и нагреваем, пока он не растворится. Картофель студим и затем измельчаем на терке. Добавляем соль, перец, рубленую петрушку, плавленый сыр с луком и тщательно перемешиваем. Добавляем в массу пшеничную муку и перемешиваем. Формируем котлеты, обмазываем их взбитым яйцом и панировочными сухарями. Обжариваем котлеты в раскаленном жире с двух сторон до румяной корочки.

Все! Котлеты готовы, пишет pysznosci.pl.

Приятного аппетита!

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