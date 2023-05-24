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Простой рецепт, как из картошки приготовить аппетитные котлеты. В чем их секрет?

Простой рецепт, как из картошки приготовить аппетитные котлеты. В чем их секрет?
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Для того, чтобы приготовить вкусные котлеты, вовсе не обязательно наличие мяса. Можно приготовить их и из картофеля с сыром. Это отличный рецепт, и делается все быстро.

Ингредиенты

  • три варенные картофелины;
  • две луковицы;
  • 75 грамм сыра;
  • соль/перец по вкусу;
  • пучок петрушки;
  • одна столовая ложка сливочного масла;
  • четыре столовые ложки пшеничной муки;
  • два яйца.

Приготовление

  1. Картофель очищаем, промываем и варим в подсоленной воде до готовности.
  2. Кладем на сковороду мелко нарезанный лук и масло, обжариваем.
  3. Добавляем тертый сыр и нагреваем, пока он не растворится.
  4. Картофель студим и затем измельчаем на терке.
  5. Добавляем соль, перец, рубленую петрушку, плавленый сыр с луком и тщательно перемешиваем.
  6. Добавляем в массу пшеничную муку и перемешиваем.
  7. Формируем котлеты, обмазываем их взбитым яйцом и панировочными сухарями.
  8. Обжариваем котлеты в раскаленном жире с двух сторон до румяной корочки.

Все! Котлеты готовы, пишет pysznosci.pl.

Приятного аппетита!

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