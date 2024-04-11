Приготовьте овсяное печенье быстро и просто по этому рецепту. Исчезнет с тарелки за считанные минуты
Овсяное печенье - это вкусный, быстрый и простой перекус, который облегчает неожиданно возникающую тягу к сладкому. Рецепт очень простой и не вызовет ни у кого затруднений. Вы даже не заметите, как вся партия исчезнет с ваших тарелок, настолько они вкусны.
Приготовление овсяного печенья занимает совсем немного времени, а на вкус оно просто сказочное. Здесь нет никаких скрытых ингредиентов, секретов или магических заклинаний.
Самое простое овсяное печенье — рецепт
Ингредиенты:
- 50 г пшеничной муки (можно заменить цельнозерновой);
- 200 г овсяных хлопьев быстрого приготовления;
- 3 полные столовые ложки сахара (или меньше, если хотите);
- 2 яйца;
- 100 г сливочного масла;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- половина чайной ложки корицы;
- по желанию: сушеные или засахаренные фрукты или кишмиш.
Как приготовить?
В самом начале работы достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Это стоит сделать примерно за 30 минут до выпекания.
Положите овсянку в миску, добавьте муку, сахар, вбейте яйца и добавьте мягкое сливочное масло. Добавьте корицу и фрукты (по желанию), перемешайте ложкой или лопаткой.
[info_b]При желании вы можете также добавить в него кусочки шоколада - белого или молочного.[/info_b]
Подготовьте противень и застелите его бумагой. Ложкой выложите печенье на противень и слегка разровняйте, чтобы оно было тонким и довольно ровным.
Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте печенье в течение 15-20 минут, в зависимости от его размера и формы.
Сколько можно хранить такое печенье?
При условии, что печенье будет храниться в плотно закрытых контейнерах (и что его никто не съест), оно легко продержится до недели.
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