Приготовьте овсяное печенье быстро и просто по этому рецепту. Исчезнет с тарелки за считанные минуты

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Опубликовано: 11.04.2024 10:42 , Обновлено: 11.04.2024

Овсяное печенье - это вкусный, быстрый и простой перекус, который облегчает неожиданно возникающую тягу к сладкому. Рецепт очень простой и не вызовет ни у кого затруднений. Вы даже не заметите, как вся партия исчезнет с ваших тарелок, настолько они вкусны.

Приготовление овсяного печенья занимает совсем немного времени, а на вкус оно просто сказочное. Здесь нет никаких скрытых ингредиентов, секретов или магических заклинаний.

Самое простое овсяное печенье — рецепт

Ингредиенты:

50 г пшеничной муки (можно заменить цельнозерновой);

200 г овсяных хлопьев быстрого приготовления;

3 полные столовые ложки сахара (или меньше, если хотите);

2 яйца;

100 г сливочного масла;

1 чайная ложка разрыхлителя;

половина чайной ложки корицы;

по желанию: сушеные или засахаренные фрукты или кишмиш.

Как приготовить?

В самом начале работы достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Это стоит сделать примерно за 30 минут до выпекания.

Положите овсянку в миску, добавьте муку, сахар, вбейте яйца и добавьте мягкое сливочное масло. Добавьте корицу и фрукты (по желанию), перемешайте ложкой или лопаткой.

[info_b]При желании вы можете также добавить в него кусочки шоколада - белого или молочного.[/info_b]

Подготовьте противень и застелите его бумагой. Ложкой выложите печенье на противень и слегка разровняйте, чтобы оно было тонким и довольно ровным.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте печенье в течение 15-20 минут, в зависимости от его размера и формы.

Сколько можно хранить такое печенье?

При условии, что печенье будет храниться в плотно закрытых контейнерах (и что его никто не съест), оно легко продержится до недели.

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