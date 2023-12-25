Как быстро приготовить вкусное печенье? Понадобится всего 3 простых ингредиента

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Опубликовано: 25.12.2023 10:30 , Обновлено: 25.12.2023

Захотелось чего-то сладкого к чаю, но не охота идти в магазин или долго возиться на кухне? Или, может, гости уже на пороге, а вы забыли про десерт? Не отчаивайтесь и не паникуйте. Печенье по этому рецепту приготовить очень просто. К тому же, оно будет готово уже через 30 минут.

Всегда полезно иметь под рукой этот рецепт печенья. Он очень универсален, поэтому пригодится как во время праздников, так и по любому другому поводу. Его большое преимущество - не только короткое время приготовления, но и очень простой список ингредиентов. Мы уверены, что у вас дома есть все необходимые продукты, так что вам не придется беспокоиться ни о чем.

Так как же приготовить такое печенье? Ниже вы найдете пошаговый рецепт.

Ингредиенты:

230 г цельнозерновой муки (впрочем, можете заменить любой другой);

200 г сливочного масла (можно прямо из холодильника);

60 г сахарной пудры.

[info_b]По желанию вы также можете добавить любимый ароматизатор, например, лимонную цедру или ванильный экстракт.[/info_b]

Способ приготовления:

Муку, сахар, измельченное сливочное масло и любой ароматизатор взбейте в миксере до однородности.

Если у вас нет подходящего оборудования, вы можете высыпать муку с сахаром в миску, добавить измельченное масло и размять пальцами или ножом, как для крошки. Быстро вымесите.

Из теста слепите небольшие шарики, примерно размером с грецкий орех. Слегка приплюсните их и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Следите за тем, чтобы они находились на расстоянии друг от друга. Можно сделать на них узор вилкой.

[info_b]Кстати, возможно, вы не сможете использовать все тесто сразу. Тогда заверните оставшееся в пленку и храните в холодильнике до тех пор, пока не будет готова первая партия. Затем повторите все действия со следующей партией.[/info_b]

Выпекайте печенье при 200 градусах Цельсия в течение 15 минут. За это время они должны хорошо подрумяниться. Когда печенье остынет, его можно украсить глазурью или съесть просто так - это тоже очень вкусно!

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