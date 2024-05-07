Посыпьте творог содой и добавьте это. Как легко приготовить вкусный домашний сыр?

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Опубликовано: 07.05.2024 12:36 , Обновлено: 07.05.2024

Творог — один из самых популярных сыров в нашей кухне. Его едят просто так и используют как начинку. Кроме того, из него можно приготовить и другие блюда. Попробуйте сделать из творога домашний сыр — и не пожалеете.

Все, что вам нужно сделать, - это соединить творог с несколькими ингредиентами. Список их невелик, а рецепт очень прост.

Ингредиенты:

250 г творога;

половина чайной ложки пищевой соды;

чайная ложка сливочного масла;

ваши любимые специи по вкусу.

Способ приготовления

Начните приготовление с выкладывания творога в миску. Посыпьте его пищевой содой и хорошо раздавите вилкой. Отставьте смесь в сторону примерно на 20 минут. Время от времени ее следует перемешивать.

Разогрейте сковороду на очень слабом огне и выложите в нее творог. Энергично перемешайте, чтобы разбить все комочки. Лучше всего делать это на самом маленьком огне. Если вы опасаетесь, что творог подгорит, можно использовать водяную баню.

Добавьте в разогретый творог чайную ложку сливочного масла. Тщательно перемешайте все, пока смесь полностью не расплавится. По консистенции она должна напоминать густой соус.

На этом этапе приправьте сыр любимыми специями. Идеально подойдут рубленый шнитт-лук или тмин.

Перелейте сыр в миску. Заверните его в пленку. Пленка должна плотно прилегать к поверхности сыра. Отложите в сторону для охлаждения. Когда смесь станет комнатной температуры, положите сыр в холодильник на несколько часов. Желательно на ночь.

Когда вы достанете домашний сыр из холодильника, он будет готов. Он прекрасно сочетается с хлебом. Всем, кто любит бутерброды, стоит его попробовать.

Ранее Telegraf.news писал, что творожный сыр — идеальная и полезная намазка для бутербродов, а также необходимый ингредиент для многих блюд. Оказывается, его можно очень легко приготовить в домашних условиях, используя всего один продукт и различные специи (по желанию). Причем, по стоимости получится в 3-4 раза дешевле, чем если брать готовый в магазине.

В 3-4 раза дешевле магазинного. Как белорусам легко сделать дома творожный сыр?