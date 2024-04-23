Полейте редис этим и поставьте в духовку. Нашли рецепт, как превратить овощ в деликатес

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.04.2024 12:17 , Обновлено: 23.04.2024

Принято считать, что редис — это овощ, который едят сырым, а также добавляют в салат или творог. Однако попробуйте совершенно новый способ его приготовления — в горячем виде — и убедитесь, насколько это вкусно. Нашли 2 вкусных рецепта, которые порадуют даже самого настоящего гурмана.

Этот способ приготовления основан на запекании или тушении редиса. Такое блюдо станет вкусной закуской или гарниром.

Для приготовления редиса вам не понадобится много ингредиентов. Самое главное - это, конечно, сам корнеплод. Выбирайте самую свежую и сочную редиску.

Понадобится несколько дополнительных ингредиентов, например, специи, но не переусердствуйте, ведь молодая редиска вкусна сама по себе. Самая важная из специй - соль, которая подчеркнет вкус овоща.

Ингредиенты

2 больших пучка редиса;

оливковое масло;

бальзамический уксус (можно приготовить его замену по рецепту ниже);

сливочное масло;

перец;

соль.

[info_b]

Бальзамический уксус можно заменить. Например, возьмите 3 части оливкового масла, 1 часть лимонного сока или красного винного уксуса и 1 часть меда.

Также вы можете смешать 1 столовую ложку яблочного уксуса (или белого уксуса) с ½ столовой ложки сахара. Это будет равняться 1 столовой ложке бальзамического уксуса.

[/info_b]

Рецепт запеченной редиски

Первый рецепт основан на запекании редиса.

Начните с очистки и мытья этого овоща. Затем для удобства разрежьте редис пополам и выложите в посуду, пригодную для запекания. Полейте половинки оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20-30 минут. В середине запекания перемешайте редис. Когда достанете редис из духовки, посыпьте его крупной солью и, если хотите, перцем.

Можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Как тушить редиску? Альтернативный рецепт

Фото иллюстрационное

Второй рецепт предполагает тушение редиса.

Как и прежде, тщательно очистите и вымойте редис. Разрежьте его на четвертинки. Растопите в сковороде сливочное масло и добавьте нарезанные овощи. Слегка обжарьте редис, а затем уменьшите огонь. Приправьте небольшим количеством соли и тушите, накрыв крышкой, до размягчения. Это займет не более 15 минут.

Вы можете подать редис на ужин с румяной панировочной смесью из сухарей и сливочного масла.

Ранее Telegraf.news писал, что если вы выбрасываете ботву редиски и используете только сам корнеплод, значит не только отказываетесь от вкуснейших пикантных блюд, но и лишаете свой организм огромного количества полезных веществ. Вот что можно приготовить из зелени редиса, которую большинство белорусов отправляет прямиком в урну.

Выбрасываете ботву редиски? Это самая полезная часть овоща! Вот какие закуски из неё можно приготовить