Этот рецепт холодного супа станет находкой в пору летнего зноя. Что понадобится кроме огурцов?

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Опубликовано: 28.05.2024 08:42 , Обновлено: 28.05.2024

Лето - это время, когда не всегда хочется долго стоять на кухне, чтобы приготовить обед. А в жаркие дни как никогда хочется чего-то освежающего и холодного. Особую ценность в такую пору приобретают быстрые и простые рецепты блюд, которые можно приготовить из сезонных овощей. Чтобы приготовить этот суп, понадобится не более 10 минут и всего несколько ингредиентов. Вкус огуречного супа приятно удивит своим вкусом и станет настоящей находкой в жаркую пору.

Холодный огуречный суп - отличный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть, но не потратить при этом слишком много денег и времени. Кроме того, этот вариант супа наверняка оценят люди, придерживающиеся здорового образа жизни. Для приготовления этого блюда вам понадобятся свежие овощи, йогурт, специи и не более 10 минут.

Рецепт холодного огуречного супа

Ингредиенты:

2 больших зеленых огурца,

половина кабачка,

зубчик чеснока,

130 мл натурального йогурта,

2 чайные ложки свежего укропа,

соль и перец для вкуса.

Способ приготовления:

Очистите огурцы и кабачки, затем натрите их на крупной терке. Переложите их в миску и слегка посыпьте солью. Подготовленные овощи отставьте в сторону примерно на 5 минут. По истечении этого времени слейте лишнюю воду. Добавьте к овощам раздавленный зубчик чеснока, а также перец и натуральный йогурт. Все тщательно перемешайте и щедро посыпьте укропом. Поставьте блюдо в холодильник для охлаждения. Подавайте готовый суп с отварным картофелем или свежим хлебом.

Приятного аппетита!

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