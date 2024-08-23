Как приготовить кабачковый брауни за 40 минут? Фуд-блогер удивила тысячи подписчиков простым рецептом

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Опубликовано: 23.08.2024 09:35 , Обновлено: 23.08.2024

Кабачок - один из тех видов овощей, с выращиванием которого практически нет никаких проблем. Обилие урожая этого овоща побуждает находить новые и нетривиальные рецепты приготовления. Одним из них может стать кабачковый брауни. Это десерт, в котором кабачок никак не выдаст своего присутствия и при этом сделает лакомство вкуснее и полезнее. Рассказываем, как его приготовить.

В Сети можно найти множество нетривиальных рецептов с привычными и популярными ингредиентами. Нередко такие блюда являются очень жизнеспособными и приживаются в меню надолго. Одним из таких стал рецепт кабачкового брауни, которым поделилась в TikTok фуд-блогер Даша Пекарчик.

Она отметила автор видеоролика, такой десерт совершенно несложно приготовить, а вкус кабачка в нём совершенно не ощущается. Самое главное - как следует отжать протёртый овощ от сока.

Рецепт кабачкового брауни

Ингредиенты:

•200 г кабачка (масса уже выжатых от сока кабачков), •2 яйца, •180 г сахара +ванилин + щепотка соли, •150 г муки, •2 ст.л какао, •150 г шоколада, •50 г сливочного масла, •40 г растительного масла, •1 ч.л соды.

Приготовление:

Смешайте яйца с сахаром, солью и ванилином, затем добавьте натёртый на мелкую тёрку и отжатый от сока кабачок. Перемешайте ингредиенты. После добавьте просеянную муку с какао, соду и растительное масло. Снова перемешайте. Для насыщенного шоколадного вкуса растопите шоколад со сливочным маслом, добавьте получающуюся шоколадную массу в тесто и смешайте всю массу до однородности. Застелите форму пергаментом, сбрызните её растительным маслом и перелейте в неё тесто. Время выпечки зависит от диаметра формы, чем он больше, тем меньше времени брауни необходимо выпекать. На приготовление десерта может уйти от 30 до 50 минут при 180°. Проверяйте готовность деревянной зубочисткой. Пирог должен пропечься в середине. Для большей аппетитности на брауни можно нанести шоколадную глазурь. Растопите шоколад (50 г) и сливочное масло (30 г) и промажьте верх пирога. Десерт готов!

[info_b]Подавать кабачковый брауни можно с кусочком мороженого или кофе. Также можно добавить ягоды и листики мяты.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что идеи, как приготовить кабачок, чтобы было вкусно, часто быстро заканчиваются. В таком случае точно следует обратить внимание на рецепт кабачковых рулетиков с сыром и ветчиной. Это простая, полезная и вкусная закуска станет блюдом, которое не только заменит приевшиеся рулеты из лаваша, но и по-настоящему украсит стол.

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