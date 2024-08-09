Больше никаких закусок из лаваша. Нашли рецепт кабачковых рулетиков с сыром, которые захочется повторить

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Опубликовано: 09.08.2024 13:04 , Обновлено: 09.08.2024

Кабачок - один из наименее капризных овощей на грядках белорусов, который практически всегда вырастает в большом количестве. Тем не менее идеи о том, как его приготовить, чтобы было вкусно, часто быстро заканчиваются. В таком случае точно следует обратить внимание на рецепт кабачковых рулетиков с сыром и ветчиной. Это простая, полезная и вкусная закуска станет блюдом, которое не только заменит приевшиеся рулеты из лаваша, но и по-настоящему украсит стол.

Рулетики из кабачков – это не только вкусная закуска, но и настоящий кладезь полезных веществ. Блюдо сочетает в себе витаминный кабачок, богатую кальцием моцареллу и источник белка в виде ветчины.

Кроме того, кабачковые рулетики содержит в себе много клетчатки и полезного жира, необходимого для усвоения некоторых витаминов. Запечённый формат блюда позволяет максимально сохранить ценные свойства всех ингредиентов. Эта здоровая и вкусная альтернатива многим закускам, которые могут присутствовать на праздничном или повседневном столе.

Запеченные рулетики из кабачков с ветчиной и моцареллой

Не расстраивайтесь, если в списке ингредиентов вдруг обнаружатся те, которых нет, или что-то нежелательное. Рецепт хорошо поддаётся редактированию, и некоторые продукты можно успешно заменить другими.

Так, вместо пармской ветчины можно использовать любое другое мясо, которое не развалится при запекании. Например, вкусной будет шварцвальдская ветчина или прошутто. Также можно попробовать вариант с копченым беконом – он сделает блюдо более сочным.

Моцареллу с успехом можно заменить другим сыром, который можно разложить или намазать на кабачки. Выбирайте рикотту, маскарпоне с лимоном и зеленью или сливочный сэндвич-сыр, и вы будете в восторге от приготовленных рулетиков из кабачков.

Можно дополнить начинку и другими ингредиентами. Например, добавить любимые орехи, нарезанные вяленые помидоры с оливковым маслом или даже оливки.

Ингредиенты

1 кабачок (лучше выбирать покрупнее)

100 г пармской ветчины

100 г сыра моцарелла

20 г пармезана

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки свежего базилика

перец

соль

Приготовление:

Вымойте кабачки и нарежьте их тонкими ломтиками с помощью овощечистки. Высушите, используя бумажное полотенце. Натрите сыр моцарелла на тёрке среднего размера. Пармезан измельчите на мелкие кусочки. Очистите чеснок, измельчите его вместе с базиликом. Смешайте в миске тертую моцареллу, чеснок и базилик. Приправьте солью и перцем. На каждый ломтик кабачка поместите полоску пармской ветчины и чайную ложку приготовленной начинки. Плотно сверните в рулет. Поместите в жаропрочную форму. Посыпьте пармезаном. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов. Блюдо готово!

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Как подавать рулетики из кабачков?

Рулетики из кабачка очень вкусны в тёплом виде. Они могут выступить как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда. Подавайте их со свежим хлебом с оливковым маслом и легким салатом, например, из помидоров, и ваши гости будут в восторге.

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