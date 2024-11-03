Натрите сырую свеклу и добавьте еще один ингредиент. Как приготовить вкуснейший салат за 5 минут?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.11.2024 12:32 , Обновлено: 02.11.2024

Как приготовить вкусный и полезный салат? Натрите свеклу на терке и добавьте не менее ценный продукт. Этот салат хорошо сочетается со многими обеденными блюдами. Вы можете приготовить его всего за несколько минут.

Рецепт свекольного салата прост в приготовлении и дает вкусный результат. Это происходит благодаря тому, что к свекле добавляется яблоко. Этот фрукт придает легкую сладость этому достойному салату.

Если вы хотите немного усилить вкус свекольного салата, то здесь пригодится хрен. Он придаст ему силу и пикантный вкус. А насыщенный аромат вызовет желание съесть такой салат.

[info_b]

Этот свекольно-яблочный салат с хреном - идеальное дополнение к мясному фаршу и мясным соусам. Он также хорошо сочетается с рыбой, картофелем и блинами. Он универсален, быстро и легко готовится.

Кроме того, он очень вкусный и полезный. Употребление свеклы снижает уровень холестерина, укрепляет зубы и кости. Яблоко, напротив, полезно для сердечно-сосудистой системы и поддержания здорового веса.

[/info_b]

Как приготовить салат из свеклы, яблок и хрена?

Ингредиенты:

1 сырая свекла;

1 яблоко;

1 чайная ложка хрена (по желанию).

Чтобы приготовить салат, очистите свеклу и яблоко. Натрите их на мелкой терке. Поместите их в миску и перемешайте. Можете также добавить чайную ложку хрена.

Снова перемешайте ингредиенты. Теперь салат из свеклы и яблок готов к подаче.

Его приготовление занимает буквально 5 минут. Он исчезнет с вашей тарелки в мгновение ока, потому что он очень вкусный.

Ранее Telegraf.news писал, что свекла — любимый многими белорусами корнеплод, без которого невозможно представить многие блюда национальной кухни. Чаще во время готовки овощ предварительно варят, однако если заготовить его в банках, это позволит ускорить процесс готовки. Некоторых от консервации свеклы останавливает необходимость использовать уксус, но существует способ заготовки овоща в банках и без его применения. Рассказываем, как приготовить универсальные закатки из свеклы с уксусом и без, чтобы использовать для приготовления любимых блюд зимой.

Как заготовить свеклу в банках? Эти 2 рецепта с уксусом и без избавят от необходимости покупать овощ зимой