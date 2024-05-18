Этот рецепт - "убийца наггетсов". Как приготовить филе в кукурузой панировке?

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Опубликовано: 18.05.2024 16:41 , Обновлено: 18.05.2024

Каждый из нас находится в поиске быстрых рецептов, к которым можно возвращаться снова и снова. Эта закуска из куриного филе непременно станет одним из них. Попробуйте приготовить курицу в кукурузных хлопьях. Она станет идеальным блюдом для встреч с друзьями и составит конкуренцию классическим наггетсам.

Продуктов для приготовления этого блюда потребуется совсем немного. Все, что вам нужно, это куриная грудка, кукурузные хлопья и несколько других популярных ингредиентов, которые наверняка есть на вашей кухне.

Как приготовить курицу в кукурузной панировке?

Ингредиенты:

500 г куриной грудки

2 яйца

мука

кукурузные хлопья

масло

Приготовление:

Куриную грудку промойте и обсушите. Подготовленное филе нарежьте тонкими полосками. Тщательно обваляйте их в муке, а затем во взбитых яйцах. Раскрошите кукурузные хлопья и обваляйте в них кусочки филе.

Нагрейте масло на сковороде. Выложите на него полоски куриной грудки в панировке и обжарьте их до золотистого цвета. Достав их выложите на бумажное полотенца. Подавайте закуску с любимым соусом, например, из сливок и трав, таких как базилик, мята или даже розмарин.

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