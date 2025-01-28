Эти капустные "стейки" готовятся меньше часа. Вот какой соус из 4 ингредиентов превратит их в шедевр

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Опубликовано: 28.01.2025 11:16 , Обновлено: 28.01.2025

Когда речь заходит о капусте, многим не приходит в голову ничего, кроме голубцов, щей и солянки. Однако это далеко не единственные блюда, из которых можно приготовить вкусный и сытный капустный ужин. Так, вы можете сделать капустные "стейки". Telegraf.news нашёл простой рецепт, который станет вкусным решением в момент, когда есть кочан капусты, но нет много времени на готовку.

Пожалуй, слово “стейки” нечасто используют в отношении блюд не из мяса. Однако эти запечённые капустные кружочки вполне оправдывают своё название. Овощ запекается по принципу стейков: маринуется, запекается и подаётся с соусом.

Прелесть рецепта в его простоте, вкусе и возможности редактирования. Так, вы можете приправить капустные “стейки” своими любимыми специями.

Например, сделать их по-среднеевропейски, приправив тмином и майораном. Прекрасное сочетание овоща и специй явит добавление итальянских трав.

Добавьте кориандр, паприку, чёрный перец и орегано — и вот у вас то же блюдо, но с уже иным пикантным звучанием.

Потратив минимум усилий и внеся нотку творчества, вы получите самодостаточное и сытное блюдо, которое не единожды спасёт ваш ужин, когда нет много времени на готовку. Кроме того, это полезная и сытная альтернатива любому другому привычному блюду из капусты и не только.

Как приготовить капустные “стейки”?

Ингредиенты:

1 кочан капусты,

оливковое масло,

любимые специи,

220 мл йогурта,

50 мл лимонного сока,

1 столовая ложка зернистой горчицы,

1 зубчик чеснока,

соль, перец.

Приготовление:

Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте его оливковым маслом. Капусту нарежьте ломтиками толщиной примерно 2-3 см. Поместите их на противень. В отдельной банке смешайте примерно 80 мл оливкового масла и добавьте любимые специи. Закройте банку и энергично встряхните её, чтобы специи равномерно распределились. Тщательно натрите капусту этой смесью. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 40 минут, пока “стейки” не станут золотисто-коричневыми сверху. Тем временем приготовьте соус, смешав в миске йогурт горчицу, чеснок и лимонный сок. Подавайте готовые капустные “стейки” с этим соусом.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что во время готовки всегда есть место для неожиданных решений и смелых экспериментов. Один из таких рецептов, который завоевал популярность в TikTok, предлагает удивительное сочетание: нужно вырезать середину кочана капусты, положить туда мясо и залить все пивом. Это блюдо не только выглядит эффектно, но и обещает взорвать вкусовые ощущения. Почитайте, как всего несколько простых шагов могут превратить обычные ингредиенты в кулинарный шедевр.

Вырежьте из капусты середину и залейте мясную начинку секретным ингредиентом. Этот рецепт набрал в TikTok 3 млн просмотров