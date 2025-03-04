Надоело заворачивать фарш в капусту? Даём «быстрый» рецепт ленивых голубцов
Обычные голубцы — это вкусно, но долго. А что, если хочется голубцов, но совсем нет времени возиться с капустными листьями? Есть отличный выход — ленивые голубцы! Готовятся они гораздо быстрее, а по вкусу ничуть не хуже классических. И не верьте тем, кто говорит, что это блюдо только для лентяев. Это просто способ сэкономить время и потратить его на что-то более приятное, чем стояние у плиты.
Вместо того чтобы жарить такие «голубцы» на сковороде, лучше запечь их в духовке. Так они получаются нежнее и, что немаловажно, полезнее. А чтобы они не были сухими, их заливают томатным (или грибным) соусом.
Какую капусту выбрать?
Подойдёт та же самая, что и для обычных голубцов. Если готовите летом — берите молодую капусту, она особенно хороша. Но и обычная белокочанная или римская (она помягче) тоже отлично подойдут.
Важный момент: капусту не нужно варить! Но перед тем, как добавлять её к фаршу, есть один секрет:
- Тонко шинкуем.
- Посыпаем солью.
- Оставляем на 10 минут.
- Хорошенько отжимаем сок.
Этот простой приём смягчит капусту, и она будет идеальной в голубцах (и в салате, кстати, тоже!).
Рецепт ленивых голубцов в духовке (с томатным соусом)
Ингредиенты для голубцов:
- Фарш (свиной, из свинины с говядиной, или какой любите) — 500 г
- Капуста — половина кочана
- Растительное масло — 1 столовая ложка
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Яйцо — 1 шт.
- Рис — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка, кинза) — по желанию
Ингредиенты для томатного соуса:
- Бульон (овощной) — 1 стакан
- Томатная паста (или протёртые помидоры) — 500 мл
- Сахар — 1 чайная ложка
- Орегано (или прованские травы) — 1 чайная ложка
- Соль, перец — по вкусу
- Сметана (по желанию) — 50 мл
Приготовление:
- Подготовка фарша . Достаньте фарш из холодильника, пусть немного нагреется.
- Рис . Отварите рис в подсоленной воде (1 стакан воды на 100 г риса) в течение 10 минут после закипания. Оставьте под крышкой.
- Капуста . Как мы уже знаем — шинкуем, солим, отжимаем.
- Лук и чеснок . Мелко режем лук и чеснок. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета лука. Добавляем чеснок и сразу снимаем с огня.
- Смешиваем . В большой миске соединяем фарш, рис, капусту, обжаренный лук с чесноком, яйцо, соль, перец и мелко нарезанную зелень (если используете). Хорошо перемешиваем руками.
- Формируем котлетки . Лепим из фарша небольшие котлетки.
- Укладываем в форму . Выкладываем котлетки в форму для запекания.
- Готовим соус . В кастрюле смешиваем бульон, томатную пасту (или протёртые помидоры), сахар, орегано (или прованские травы), соль и перец. Доводим до кипения. Если хотите, добавьте сметану (чтобы она не свернулась, сначала смешайте её с небольшим количеством остывшего соуса, а потом влейте в кастрюлю).
- Заливаем и запекаем . Заливаем котлетки соусом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Подавайте ленивые голубцы с картофельным пюре, гречкой или любым другим гарниром и салатом из свежих овощей.
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