Надоело заворачивать фарш в капусту? Даём «быстрый» рецепт ленивых голубцов

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Опубликовано: 04.03.2025 17:09 , Обновлено: 04.03.2025

Обычные голубцы — это вкусно, но долго. А что, если хочется голубцов, но совсем нет времени возиться с капустными листьями? Есть отличный выход — ленивые голубцы! Готовятся они гораздо быстрее, а по вкусу ничуть не хуже классических. И не верьте тем, кто говорит, что это блюдо только для лентяев. Это просто способ сэкономить время и потратить его на что-то более приятное, чем стояние у плиты.

Вместо того чтобы жарить такие «голубцы» на сковороде, лучше запечь их в духовке. Так они получаются нежнее и, что немаловажно, полезнее. А чтобы они не были сухими, их заливают томатным (или грибным) соусом.

Какую капусту выбрать?

Подойдёт та же самая, что и для обычных голубцов. Если готовите летом — берите молодую капусту, она особенно хороша. Но и обычная белокочанная или римская (она помягче) тоже отлично подойдут.

Важный момент: капусту не нужно варить! Но перед тем, как добавлять её к фаршу, есть один секрет:

Тонко шинкуем. Посыпаем солью. Оставляем на 10 минут. Хорошенько отжимаем сок.

Этот простой приём смягчит капусту, и она будет идеальной в голубцах (и в салате, кстати, тоже!).

Рецепт ленивых голубцов в духовке (с томатным соусом)

Ингредиенты для голубцов:

Фарш (свиной, из свинины с говядиной, или какой любите) — 500 г

Капуста — половина кочана

Растительное масло — 1 столовая ложка

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Яйцо — 1 шт.

Рис — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Зелень (укроп, петрушка, кинза) — по желанию

Ингредиенты для томатного соуса:

Бульон (овощной) — 1 стакан

Томатная паста (или протёртые помидоры) — 500 мл

Сахар — 1 чайная ложка

Орегано (или прованские травы) — 1 чайная ложка

Соль, перец — по вкусу

Сметана (по желанию) — 50 мл

Приготовление:

Подготовка фарша . Достаньте фарш из холодильника, пусть немного нагреется. Рис . Отварите рис в подсоленной воде (1 стакан воды на 100 г риса) в течение 10 минут после закипания. Оставьте под крышкой. Капуста . Как мы уже знаем — шинкуем, солим, отжимаем. Лук и чеснок . Мелко режем лук и чеснок. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета лука. Добавляем чеснок и сразу снимаем с огня. Смешиваем . В большой миске соединяем фарш, рис, капусту, обжаренный лук с чесноком, яйцо, соль, перец и мелко нарезанную зелень (если используете). Хорошо перемешиваем руками. Формируем котлетки . Лепим из фарша небольшие котлетки. Укладываем в форму . Выкладываем котлетки в форму для запекания. Готовим соус . В кастрюле смешиваем бульон, томатную пасту (или протёртые помидоры), сахар, орегано (или прованские травы), соль и перец. Доводим до кипения. Если хотите, добавьте сметану (чтобы она не свернулась, сначала смешайте её с небольшим количеством остывшего соуса, а потом влейте в кастрюлю). Заливаем и запекаем . Заливаем котлетки соусом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Подавайте ленивые голубцы с картофельным пюре, гречкой или любым другим гарниром и салатом из свежих овощей.

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