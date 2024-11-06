Купили невкусные помидоры? Вот 2 способа, которые дадут им вторую жизнь

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Опубликовано: 06.11.2024 12:51 , Обновлено: 06.11.2024

Несмотря на то, что помидоры продают в магазинах круглый год, их вкус часто оставляет желать лучшего. В конце концов, трудно ожидать что-то от овощей, выращенных в теплице, когда за окном температура опускается даже ниже нуля. Однако есть способ вернуть им вкус.

Внесезонные помидоры водянистые, не имеют особого вкуса, а сама мякоть больше похожа на картон, чем на полезный и вкусный овощ. При этом, они еще и дорого стоят. Проще всего сказать, что их нужно просто не покупать, но, следуя этой линии мышления, можно отказаться от многих овощей.

Однако вместо того, чтобы плакать над бутербродом с сыром и помидорами без вкуса, мысленно проклиная себя за то, что переплатили, приготовьте спасительную закатку.

Маринованные помидоры

Маринование или засолка - простые способы придать помидорам больше вкуса. Эти способы позволяют добавить ваши любимые специи, чтобы усилить естественный вкус помидоров и раскрыть их лучшие качества.

Ингредиенты:

500 г небольших помидоров;

1 луковица;

100 мл масла;

1 ч. л. меда;

1 чайная ложка соли;

половина чайной ложки перца;

половина чайной ложки сушеного базилика;

1 чайная ложка томатной пасты.

Способ приготовления:

Проткните каждый помидор зубочисткой, чтобы он лучше впитал ароматы маринада.

Мелко нарежьте небольшую луковицу и положите вместе с помидорами в банку.

В миске соедините масло, мед, соль, перец, базилик и томатную пасту. Тщательно перемешайте.

Залейте маринадом помидоры. Закройте банку крышкой и аккуратно встряхните, чтобы маринад хорошо покрыл овощи в банке.

Храните банку в холодильнике не менее 24 часов. Чем дольше вы маринуете помидоры, тем более насыщенным будет их вкус. Отлично подходит для салатов, сэндвичей, обеденных блюд или как самостоятельная закуска.

Более простой рецепт

Есть еще один простой маринад, который сделает помидоры вкуснее на бутербродах или в салатах.

Ингредиенты:

500 г небольших помидоров;

1 средняя луковица;

2-3 стебля сельдерея;

500 мл воды;

1 ч.л. соли;

несколько горошин перца,

1 лавровый лист.

Способ приготовления:

Вскипятите воду с солью, затем остудите. Лук нарежьте перьями, стебли сельдерея - кубиками. Проткните каждый помидор зубочисткой, чтобы он лучше впитал ароматы. Положите помидоры, лук, сельдерей, перец и лавровый лист на дно стерилизованной банки. Залейте все подготовленным остывшим рассолом. Закрутите банку и отставьте в сторону минимум на полчаса. Чем дольше маринуются помидоры, тем насыщеннее будет их вкус.

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