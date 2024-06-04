Как приготовить быструю и вкусную выпечку с клубникой? Понадобится всего 4 ингредиента и не более 30 минут
Июнь щедро одаривает белорусов любимой и такой долгожданной клубникой. В эту пору рецепты с этой сочной и полезной ягодой начинают доминировать в поисковых системах, что неудивительно. Клубника - отличный ингредиент для приготовления всевозможных десертов, а её излишки порой просто необходимо как-то применить в кулинарии. Предлагаем приготовить крамбл из клубники. Нежное сочетание ягоды с хрустящей крошкой и простота выпечки по этому рецепту сделает её одной из любимых в клубничный сезон.
Рецепт клубничного крамбла
- 500 г клубники
- 70 г пшеничной муки
- 30 г сахара
- 30 г сливочного масла
Приготовление:
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Клубнику вымойте, удалите плодоножки, обсушите и поместите в жаропрочную форму.
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Смешайте в миске муку, сахар и масло до образования небольших комочков.
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Высыпьте подготовленную крошку поверх клубники.
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Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте ягоды и тесто 20-30 минут, пока крошка не станет золотисто-коричневой.
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Подавайте клубничный крамбл слегка теплым. Он отлично сочетается как с горячим кофе, так и с мороженым.
Приятного аппетита!
Ранее Tekegraf.news писал о том, что летом выпечка может показаться гораздо более утомительной, чем обычно, и стоит выбирать быстрые рецепты. Выпечка большого чизкейка зачастую отнимает много времени. Однако вы можете приготовить их быстрее, если воспользуетесь формочками для кексов. Эти мини-чизкейки ничуть не уступят по своим вкусовым качествам. А украсив их сезонными ягодами, вы получите не только вкусный, но и красивый десерт, которым можно побаловать семью и угостить гостей.
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