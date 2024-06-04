Как приготовить быструю и вкусную выпечку с клубникой? Понадобится всего 4 ингредиента и не более 30 минут

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Опубликовано: 04.06.2024 11:06 , Обновлено: 04.06.2024

Июнь щедро одаривает белорусов любимой и такой долгожданной клубникой. В эту пору рецепты с этой сочной и полезной ягодой начинают доминировать в поисковых системах, что неудивительно. Клубника - отличный ингредиент для приготовления всевозможных десертов, а её излишки порой просто необходимо как-то применить в кулинарии. Предлагаем приготовить крамбл из клубники. Нежное сочетание ягоды с хрустящей крошкой и простота выпечки по этому рецепту сделает её одной из любимых в клубничный сезон.

Рецепт клубничного крамбла

500 г клубники

70 г пшеничной муки

30 г сахара

30 г сливочного масла

Приготовление:

Клубнику вымойте, удалите плодоножки, обсушите и поместите в жаропрочную форму. Смешайте в миске муку, сахар и масло до образования небольших комочков. Высыпьте подготовленную крошку поверх клубники. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте ягоды и тесто 20-30 минут, пока крошка не станет золотисто-коричневой. Подавайте клубничный крамбл слегка теплым. Он отлично сочетается как с горячим кофе, так и с мороженым.

Приятного аппетита!

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