Этот рецепт несладких сырников удивит всех. Как приготовить их с сырной начинкой?
Сырники - одно из самых популярных, любимых и простых блюд из творога, которое готовит практически каждый. Чаще всего споры вокруг сырников начинаются с вопроса: "что использовать лучше: манку или муку?" Однако все эти рецепты предполагают приготовление блюда с добавлением сахара. А не думали ли вы о том, что сырники можно приготовить совсем иначе? Предлагаем вам рецепт несладких сырников, который заставит вас пересмотреть свой взгляд на это, казалось бы, избитое блюдо. Приготовьте сырники с сыром и зеленью.
Этот рецепт ненамного сложнее классического варианта сырников, но может впечатлить даже самых искушённых гурманов. Творожные сырники с сыром и зеленью будет прекрасным вариантом для сытного завтрака и нетяжёлого ужина.
Как приготовить несладкие сырники?
Ингридиенты:
- 400 г творога
- 2-3 ст.л. рисовой муки
- 1 яйцо
- сыр
- зелень укропа
- соль по вкусу
- масло растительное для жарки
Приготовление:
Взбейте погружным блендером в миске творог, яйцо и зелень укропа.
Добавьте несколько ложек рисовой муки и соль, тщательно перемешайте.
Нарежьте кубиками сыр. Сформируйте из получившегося теста шарики и вложите внутрь по кубику сыра. Слегка сплющите творожные шарики, придав им классическую форму круглого сырника.
Обваляйте лепёшки в муке и обжарьте на растительном масле в сковородке с обеих сторон до золотистого цвета. Чтобы сыр внутри растаял, потомите сырники на небольшом огне под крышкой.
Готовое блюдо подавайте горячим.
Приятного аппетита!
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