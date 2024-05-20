Этот рецепт несладких сырников удивит всех. Как приготовить их с сырной начинкой?

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Опубликовано: 20.05.2024 16:21 , Обновлено: 20.05.2024

Сырники - одно из самых популярных, любимых и простых блюд из творога, которое готовит практически каждый. Чаще всего споры вокруг сырников начинаются с вопроса: "что использовать лучше: манку или муку?" Однако все эти рецепты предполагают приготовление блюда с добавлением сахара. А не думали ли вы о том, что сырники можно приготовить совсем иначе? Предлагаем вам рецепт несладких сырников, который заставит вас пересмотреть свой взгляд на это, казалось бы, избитое блюдо. Приготовьте сырники с сыром и зеленью.

Этот рецепт ненамного сложнее классического варианта сырников, но может впечатлить даже самых искушённых гурманов. Творожные сырники с сыром и зеленью будет прекрасным вариантом для сытного завтрака и нетяжёлого ужина.

Как приготовить несладкие сырники?

Ингридиенты:

400 г творога

2-3 ст.л. рисовой муки

1 яйцо

сыр

зелень укропа

соль по вкусу

масло растительное для жарки

Приготовление:

Взбейте погружным блендером в миске творог, яйцо и зелень укропа.

Добавьте несколько ложек рисовой муки и соль, тщательно перемешайте.

Нарежьте кубиками сыр. Сформируйте из получившегося теста шарики и вложите внутрь по кубику сыра. Слегка сплющите творожные шарики, придав им классическую форму круглого сырника.

Обваляйте лепёшки в муке и обжарьте на растительном масле в сковородке с обеих сторон до золотистого цвета. Чтобы сыр внутри растаял, потомите сырники на небольшом огне под крышкой.

Готовое блюдо подавайте горячим.

Приятного аппетита!

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