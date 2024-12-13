Как самим приготовить зефир из мандаринов? Фудблогер показала рецепт, который "получится у каждого"

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Опубликовано: 13.12.2024 10:28 , Обновлено: 13.12.2024

В преддверии Нового года любители домашних сладостей спешат опробовать рецепты имбирных пряников и печенья. Однако это далеко не единственные лакомства, которые можно приготовить к празднику. Так, украинская фудблогерша предложила приготовить домашний мандариновый зефир. По её словам, лакомство по этому рецепту всегда получается, а его приготовление будет по силам даже новичку. Как приготовить?

Мандарины — неотъемлемый элемент новогоднего стола, пожалуй, на всём постсоветском пространстве. Именно поэтому в праздничный сезон этот фрукт можно увидеть в составе многих десертов. Так и родился рецепт домашнего мандаринового зефира у пользовательницы с ником yummy.lera.

Для приготовления лакомства фудблогер предложила использовать мякоть и цедру мандарина, и этот рецепт сохранили уже более 10 тысяч пользователей.

[info_b]Фудблогер Валерия Велигура (yummy.lera) из Украины имеет аудиторию свыше 2 миллионов подписчиков в TikTok. На своей страничке она регулярно делится оригинальными рецептами выпечки, десертов и не только. Её видеорецепт мандаринового зефира менее чем за сутки собрал более 300 тысяч просмотров.[/info_b]

По её признанию, такой десерт она успешно готовит уже на протяжении 5 лет и всегда в преддверии Нового года. Некоторым комментаторам приготовление домашнего зефира показалось трудоёмким, однако автор рецепта заверила, что повторить рецепт не составит труда.

Такой зефир непременно удивит своим вкусом и видом каждого, кто его попробует.

Из представленного объёма ингредиентов получится 24 половинки зефира, которые можно объединить в 12 полноценных зефирок.

Рецепт мандаринового зефира

https://www.tiktok.com/@yummy.lera/video/7447561081226071301?_r=1&_t=8sAgDN8X1bp

Ингредиенты: Для сиропа:

150 г мандаринового пюре (~ 4 средние мандарины),

280 г сахара,

100 мл воды,

10 г агар-агара,

оранжевый краситель (по желанию).

Для меренги:

70 г яичного белка,

щепотка лимонной кислоты,

70 г сахара.

Для посыпки:

10 г кукурузного крахмала,

20 г сахарной пудры.

Приготовление:

Сироп:

Снимите плёнки и выньте мякоть из долек мандаринов. Должно получиться 300 г. Пробейте в блендере и уварите вдвое, чтобы получилось 150 г готового пюре (или можно взять готовое мандариновое пюре без сахара). К пюре добавьте сахар, воду, агар-агар, цедру, краситель и перемешайте. П оставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения. Немного убавьте огонь и, помешивая, держите на плите 4-5 мин. ⠀

Меренга:

Как только сироп довели до кипения – к яичным белкам добавьте лимонную кислоту и начинайте взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпьте сахар, включите наибольшую скорость и взбивайте до пиков. Продолжая взбивать, тонкой струйкой, влейте горячий сироп (если есть термометр – температура сиропа должна быть 104-106 градусов). После того, как добавили весь сироп, взбиваем на максимальной мощности миксера пару мин до легкого загущения. Быстро уложите массу в кондитерский мешок с насадкой и выдавите зефир на пергамент, как в видео. Оставьте при комнатной температуре на несколько часов или на ночь. Соберите застывшие половинки в зефиры и посыпьте смесью из пудры и крахмала.

[info_b]Храните в закрытом контейнере до 2-х недель.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что Новый год — это не только повод вспомнить рецепты любимых салатов и закупиться мандаринами, но и приготовить ароматное имбирное печенье. Такое простое угощение всё чаще можно встретить на рождественско-новогодних праздниках, однако мало кто задумывается о том, что его вполне можно приготовить самостоятельно. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и 4 ароматные специи. Рецептом такого домашнего имбирного печенья поделилась фудблогер в TikTok. Он собрал почти 200 тысяч просмотров, и некоторые комментаторы назвали его “идеальным”.

Это имбирное новогоднее печенье назвали «идеальным» в TikTok. Фудблогер раскрыла 4 секретные специи для аромата