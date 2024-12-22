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Как раскрутить крабовые палочки, чтобы не развалились? В TikTok показали простой и вкусный рецепт закуски к Новому году

Как раскрутить крабовые палочки, чтобы не развалились? В TikTok показали простой и вкусный рецепт закуски к Новому году
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Крабовые палочки с начинкой - популярный и известный вид закуски. Однако в момент, когда попытаться его приготовить, можно столкнуться с проблемой. Рулетик никак не хочет разворачиваться и разламывается на куски. Кому-то может показаться, что всё дело в удаче и качестве палочек, но на самом деле существует трюк, который позволит быстро и без туда развернуть крабовую палочку в лист. В Tiktok поделились таким лайфхаком и показали простой и быстрый рецепт такой закуски для Новогоднего стола.

Толковательница с ником gotovim_vkusno8 ведёт одноимённый блог, в котором делится своими рецептами и хитростями приготовления блюд. В одно из последних роликов фудблогер показала трюк, который по её словам ей “подсказали в ресторане”.  Благодаря ему можно быстро решить проблему нежелающих раскручиваться крабовых палочек.

Для того чтобы из них можно была приготовить рулетики крабовые палочки, как показала автор нужно предварительно залить кипятком на 2-3 минуты. После этого палочки стоит просто достать из вода и начать разворачивать. Они поддадутся без труда. Кроме лайфхака автор поделилась и простым рецептом фаршированных палочек.

Для его приготовления понадобится всего 5 ингредиентов. Такая быстрая и вкусная закуска разнообразит Новогодний стол и не только и спасёт в моменты, когда времени на готовку не так много.

За несколько дней видеорецепт с лайфхаком собрал без малого 5 миллионов просмотров и более 100 тысяч сохранений.

Рецепт крабовых палочек с начинкой

 

https://www.tiktok.com/@gotovim_vkusno8/video/7449440675570961686

Ингредиенты:

  • 2 яйца,
  • 100 г. сыра,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 2-3 ст.л. майонеза,
  • консервированная кукуруза,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте крабовые палочки, залив их кипятком, после чего разверните в листы.
  2. Натрите на средней тёрке яйцо, сыр и зубчик чеснока. Посолите и поперчите по вкусу.  Смешайте все ингредиенты в одной миске.
  3. Добавьте майонез и снова перемешайте. Начинка готова.
  4. Выложите на край каждого листа крабовой палочки по чайной ложке начинке. Посыпьте её сверху консервированной кукурузой. Сверните рулетики.
  5. Чтобы сделать закуску эстетичнее, натрите ещё немного сыра и подготовьте майонез. Смажьте кончики палочки-рулетика майонезом с обеих сторон и окуните их в сыр так, чтобы тот налип.

Закуска готова! Охладите её и подавайте к столу.

К слову, это не единственная хитрость при использовании крабовых палочек, которой делилась фудблогер.

Так, если вы планируете добавлять этот продукт в салаты, то вы можете быстро и красиво разделить их на полоски-волокна.

Для этого раскатайте крабовые палочки скалкой. Тогда они быстро распадутся на полоски при помощи пальцев.

В таком виде крабовые палочки можно использовать в любимых салатах либо приготовить по рецепту автора видеоролика с болгарским перцем, помидором, сыром, чесноком и майонезом.

Посмотрите видео, чтобы увидеть пошаговый рецепт.

 

 

https://www.tiktok.com/@gotovim_vkusno8/video/7448316284632190230

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