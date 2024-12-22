Как раскрутить крабовые палочки, чтобы не развалились? В TikTok показали простой и вкусный рецепт закуски к Новому году

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Опубликовано: 22.12.2024 07:00 , Обновлено: 20.12.2024

Крабовые палочки с начинкой - популярный и известный вид закуски. Однако в момент, когда попытаться его приготовить, можно столкнуться с проблемой. Рулетик никак не хочет разворачиваться и разламывается на куски. Кому-то может показаться, что всё дело в удаче и качестве палочек, но на самом деле существует трюк, который позволит быстро и без туда развернуть крабовую палочку в лист. В Tiktok поделились таким лайфхаком и показали простой и быстрый рецепт такой закуски для Новогоднего стола.

Толковательница с ником gotovim_vkusno8 ведёт одноимённый блог, в котором делится своими рецептами и хитростями приготовления блюд. В одно из последних роликов фудблогер показала трюк, который по её словам ей “подсказали в ресторане”. Благодаря ему можно быстро решить проблему нежелающих раскручиваться крабовых палочек.

Для того чтобы из них можно была приготовить рулетики крабовые палочки, как показала автор нужно предварительно залить кипятком на 2-3 минуты. После этого палочки стоит просто достать из вода и начать разворачивать. Они поддадутся без труда. Кроме лайфхака автор поделилась и простым рецептом фаршированных палочек.

Для его приготовления понадобится всего 5 ингредиентов. Такая быстрая и вкусная закуска разнообразит Новогодний стол и не только и спасёт в моменты, когда времени на готовку не так много.

За несколько дней видеорецепт с лайфхаком собрал без малого 5 миллионов просмотров и более 100 тысяч сохранений.

Рецепт крабовых палочек с начинкой

https://www.tiktok.com/@gotovim_vkusno8/video/7449440675570961686

Ингредиенты:

2 яйца,

100 г. сыра,

1 зубчик чеснока,

2-3 ст.л. майонеза,

консервированная кукуруза,

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте крабовые палочки, залив их кипятком, после чего разверните в листы. Натрите на средней тёрке яйцо, сыр и зубчик чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. Смешайте все ингредиенты в одной миске. Добавьте майонез и снова перемешайте. Начинка готова. Выложите на край каждого листа крабовой палочки по чайной ложке начинке. Посыпьте её сверху консервированной кукурузой. Сверните рулетики. Чтобы сделать закуску эстетичнее, натрите ещё немного сыра и подготовьте майонез. Смажьте кончики палочки-рулетика майонезом с обеих сторон и окуните их в сыр так, чтобы тот налип.

Закуска готова! Охладите её и подавайте к столу.

К слову, это не единственная хитрость при использовании крабовых палочек, которой делилась фудблогер.

Так, если вы планируете добавлять этот продукт в салаты, то вы можете быстро и красиво разделить их на полоски-волокна.

Для этого раскатайте крабовые палочки скалкой. Тогда они быстро распадутся на полоски при помощи пальцев.

В таком виде крабовые палочки можно использовать в любимых салатах либо приготовить по рецепту автора видеоролика с болгарским перцем, помидором, сыром, чесноком и майонезом.

Посмотрите видео, чтобы увидеть пошаговый рецепт.

https://www.tiktok.com/@gotovim_vkusno8/video/7448316284632190230

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