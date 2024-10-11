Как приготовить яблочные слойки за 30 минут? Этот рецепт "ленивой" выпечки собрал почти 4 млн просмотров в TikTok

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.10.2024 09:27 , Обновлено: 11.10.2024

Осенью многие белорусы спешат насладиться богатым урожаем яблок и открывают сезон выпечки с добавлением этого фрукта. В пору, когда шарлотки и штрудели успели наскучить и тратить время на что-то сложное совсем не хочется, можно обратиться к простым, но невероятно вкусным ленивым рецептам. Один из таких завирусился в Tiktok, cобрав почти 4 миллиона просмотров. Рассказываем, как приготовить яблочные слойки из 4 ингридиентов за полчаса.

Для того чтобы побаловать себя вкусной яблочной выпечкой, совсем необязательно тратить много сил и времени на её приготовление. Если в вашей морозилке завалялось слоёное тесто, а на столе имеется несколько ароматных яблок, приготовление вкусных слоек с яблоком не займёт больше 30 минут.

Рецептом простой выпечки поделилась пользовательница с ником mrgrittaa, которая делится в своём блоге простыми рецептами выпечки. Этот рецепт слоек стал самым популярным видео на её страничке, собрав 3, 8 миллиона просмотров и почти 300 тысяч лайков. Пользователи соцсети поблагодарили автора за рецепт и признали, что, несмотря на кажущуюся простоту, выпечка получается очень вкусной.

“Я приготовила - просто бомба! Всем советую. Делаются быстро и легко, ингридиентов много не надо. Очень вкусно”, - написала одна из подписчиц.

“Боже, это идеально. Готовлю теперь чуть ли не каждый день. Всем советую”, - написала свой отзыв другая пользовательница.

“Мы с бабушкой их называем ленивые шарлотки”, - написала другая.

Для приготовления слоек блогер использовала слоёно-дрожжевое тесто из магазина. Но, по её словам, можно взять и бездрожжевое, просто слойки получатся менее пышными и больше будут напоминать булочки. Корицу можно заменить на простую сахарную пудру, а вместо яблок можно даже попробовать запечь персики.

Рецепт яблочных слоек с корицей

слоеное дрожжевое тесто

яблоки

сахар с корицей

яйцо для смазывания

Приготовление:

Яблоки вымойте и порежьте кружочками. С помощью крышечки от бутылки удалите сердцевину с семечками. Размороженное тесто нарежьте полосками и обмотайте кусочки яблока как в видео. Взбейте яйцо и обмакните и смажьте поверхность слоек. (Можно использовать только яичный желток). В отдельной ёмкости смешайте корицу и сахар и обмакните в неё слойки. Разместите выпечку на противне, устланном бумагой для запекания либо используйте силиконовый коврик. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 20 минут.

Ранее Telegraf.news писал о том, что когда идеи для оригинальных и вкусных десертов иссякли, всегда можно обратиться к кухне других стран, чтобы найти что-то восхитительно вкусное. Так в TikТok завирусился рецепт традиционного испанского “жареного молока” Leche frita. Это простое угощение легко приготовить в домашних условиях, и оно непременно приятно удивит своим вкусом как взрослых, так и детей.

Как приготовить «жареное молоко»? Этот итальянский десерт собрал более миллиона просмотров в TikTok