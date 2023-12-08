Как приготовить вкусные рыбные консервы дома? Эти запеченные овощи придадут им неповторимый вкус
Рыбные консервы — довольно популярный продукт. Причем, некоторые не только обладают богатым вкусом, но и являются ценным источником белка и других питательных веществ. Однако, чтобы быть уверенными в качестве и свежести продукта, попробуйте приготовить рыбные консервы в домашних условиях. Процесс не займет много сил, а рецепт может поразить всех ваших близких и друзей.
Чем полезны домашние рыбные консервы?
Во-первых, домашние рыбные консервы не содержат консервантов, красителей и других добавок, которые могут быть вредны для здоровья.
Во-вторых, свежесть и качество ингредиентов, а также уникальный рецепт, придают домашним рыбным консервам неповторимый вкус, который невозможно найти в магазинных аналогах.
Для приготовления консервов по этому рецепту вам понадобится запечь овощи. А это значит, что блюдо будет намного полезнее чем то, что продается в магазине.
Стоит сказать, что рыба — отличный источник белка, который является важным строительным материалом для нашего организма. Белок необходим для роста и развития, поддержания иммунной системы и здоровья мышц.
Кроме того, такие консервы содержат различные витамины и минералы, такие как витамин D, витамин В12, калий, магний и железо. Они необходимы для поддержания здоровья костей, зубов, крови и других органов.
Таким образом, рыбные консервы с овощами — это удобный и легкий способ получить питательные вещества.
Рецепт домашних рыбных консервов
Согласно оригинальному рецепту, который предложили кулинары портала Pysznosci, вам понадобятся 2 вида красного перца и 2 вида помидоров. Однако, вы можете выбрать только один сорт овощей — на вкус это практически не повлияет.
Оливковое масло также можно заменить на подсолнечное или рапсовое.
Ингредиенты:
- 2 красных перца;
- 1 длинный красный перец;
- 2 моркови;
- 600 г помидоров;
- 150 г помидоров черри;
- 1 чеснок;
- 1 ч. л. соли;
- 1/3 стакана оливкового масла;
- 320 г филе лосося.
[info_b]Вместо лосося вполне подойдет любая другая красная рыба. Например, семга, кета, форель, кижуча и даже горбуша. /info_b]
Как приготовить?
Сначала подготовьте овощи — тщательно вымойте их и просушите. Разрежьте их на небольшие кусочки. Морковь очистите.
Выложите овощи на противень или в форму для выпечки, полейте все оливковым маслом, приправьте солью и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
После того как овощи запеклись, снимите кожицу с перцев. Затем выдавите зубчики из чеснока.
Переложите овощи в высокую посуду и взбейте их блендером до однородного состояния. Приготовленную таким образом смесь отложите в сторону.
Срежьте кожу с филе лосося и порежьте рыбу кубиками.
Положите их на дно небольшой стеклянной баночки, а сверху выложите смесь из овощей.
Плотно закройте емкости и тиндализируйте, то есть пастеризуйте 3 раза с промежутком в 24 часа.
[info_b]Тиндализация — способ пастеризации, предложенный Дж. Тиндалем. Он заключается в дробном нагревании (как правило, в течение 1 часа) от трех до пяти раз с промежутками в 24 ч. За это время споры бактерий, выжившие при 100 °С, прорастают, и вышедшие из них вегетативные клетки бактерий погибают при последующем нагревании.[/info_b]
[info_b]Домашние рыбные консервы, подвергшиеся процессу тиндализации, можно хранить в течение 1-2 лет при условии соблюдения правильных условий хранения. Это включает в себя хранение в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Также важно следить за целостностью упаковки и не допускать ее повреждений. После вскрытия упаковки, консервы следует хранить в холодильнике и употреблять в течение нескольких дней.[/info_b]
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