Как приготовить вкусные рыбные консервы дома? Эти запеченные овощи придадут им неповторимый вкус

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Опубликовано: 08.12.2023 14:07 , Обновлено: 08.12.2023

Рыбные консервы — довольно популярный продукт. Причем, некоторые не только обладают богатым вкусом, но и являются ценным источником белка и других питательных веществ. Однако, чтобы быть уверенными в качестве и свежести продукта, попробуйте приготовить рыбные консервы в домашних условиях. Процесс не займет много сил, а рецепт может поразить всех ваших близких и друзей.

Чем полезны домашние рыбные консервы?

Во-первых, домашние рыбные консервы не содержат консервантов, красителей и других добавок, которые могут быть вредны для здоровья.

Во-вторых, свежесть и качество ингредиентов, а также уникальный рецепт, придают домашним рыбным консервам неповторимый вкус, который невозможно найти в магазинных аналогах.

Для приготовления консервов по этому рецепту вам понадобится запечь овощи. А это значит, что блюдо будет намного полезнее чем то, что продается в магазине.

Стоит сказать, что рыба — отличный источник белка, который является важным строительным материалом для нашего организма. Белок необходим для роста и развития, поддержания иммунной системы и здоровья мышц.

Кроме того, такие консервы содержат различные витамины и минералы, такие как витамин D, витамин В12, калий, магний и железо. Они необходимы для поддержания здоровья костей, зубов, крови и других органов.

Таким образом, рыбные консервы с овощами — это удобный и легкий способ получить питательные вещества.

Рецепт домашних рыбных консервов

Согласно оригинальному рецепту, который предложили кулинары портала Pysznosci, вам понадобятся 2 вида красного перца и 2 вида помидоров. Однако, вы можете выбрать только один сорт овощей — на вкус это практически не повлияет.

Оливковое масло также можно заменить на подсолнечное или рапсовое.

Ингредиенты:

2 красных перца;

1 длинный красный перец;

2 моркови;

600 г помидоров;

150 г помидоров черри;

1 чеснок;

1 ч. л. соли;

1/3 стакана оливкового масла;

320 г филе лосося.

[info_b]Вместо лосося вполне подойдет любая другая красная рыба. Например, семга, кета, форель, кижуча и даже горбуша. /info_b]

Как приготовить?

Сначала подготовьте овощи — тщательно вымойте их и просушите. Разрежьте их на небольшие кусочки. Морковь очистите.

Выложите овощи на противень или в форму для выпечки, полейте все оливковым маслом, приправьте солью и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Скриншот из видео Pysznosci

После того как овощи запеклись, снимите кожицу с перцев. Затем выдавите зубчики из чеснока.

Скриншот из видео Pysznosci

Переложите овощи в высокую посуду и взбейте их блендером до однородного состояния. Приготовленную таким образом смесь отложите в сторону.

Скриншот из видео Pysznosci

Срежьте кожу с филе лосося и порежьте рыбу кубиками.

Скриншот из видео Pysznosci

Положите их на дно небольшой стеклянной баночки, а сверху выложите смесь из овощей.

Скриншот из видео Pysznosci

Плотно закройте емкости и тиндализируйте, то есть пастеризуйте 3 раза с промежутком в 24 часа.

[info_b]Тиндализация — способ пастеризации, предложенный Дж. Тиндалем. Он заключается в дробном нагревании (как правило, в течение 1 часа) от трех до пяти раз с промежутками в 24 ч. За это время споры бактерий, выжившие при 100 °С, прорастают, и вышедшие из них вегетативные клетки бактерий погибают при последующем нагревании.[/info_b]

[info_b]Домашние рыбные консервы, подвергшиеся процессу тиндализации, можно хранить в течение 1-2 лет при условии соблюдения правильных условий хранения. Это включает в себя хранение в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Также важно следить за целостностью упаковки и не допускать ее повреждений. После вскрытия упаковки, консервы следует хранить в холодильнике и употреблять в течение нескольких дней.[/info_b]

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