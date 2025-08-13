Как приготовить вкусное варенье из кабачков? Кроме них понадобится еще 3-4 простых ингредиента

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Опубликовано: 13.08.2025 14:52 , Обновлено: 13.08.2025

Хотя большинство белорусов ассоциируют варенье с фруктами и ягодами, кабачки легко докажут, что овощи также могут стать основой для вкуснейшей сладости к чаю. Возможно, для кого-то это станет шоком, но у такого варенья нежный вкус, и оно прекрасно сочетается как с десертами, так и с несладкими блюдами.

Выбрав молодые кабачки, вы можете получить как идеально гладкую консистенцию, так и варенье с заметными кусочками овоща. Его можно намазывать на бутерброды, добавлять в блины или даже добавлять к сырам или мясу. Оно быстро готовится и его можно сохранить на осень или зиму.

Как подготовить овощи для варенья из кабачков?

Прежде всего, обратите внимание на размер кабачков. Лучше всего подойдут небольшие экземпляры, идеальным вариантом будут цукини. У них нежная мякоть и мелкие семена, поэтому их не нужно долго чистить.

Однако, если вы хотите получить однородную консистенцию, удалите семена. Можно нарезать овощ кубиками или натереть на тёрке.

[inf]Важно, чтобы овощ был свежим, плотным и без пятен.[/inf]

Ингредиенты

Вам понадобятся:

1 кг кабачков;

полстакана сахара;

1 чайная ложка ванильного сахара;

1 лимон;

упаковка лимонного желе.

[inf] Вы можете заменить лимонное желе плодами апельсина в соотношении 2-3 средних цитруса на 1 кг кабачка. Для этого следует нарезать апельсины маленькими кусочками вместе с кожурой и пропустить сквозь мясорубку. Плоды апельсина нужно варить вместе с кабачком около получаса после закипания.[/inf]

Способ приготовления

Вымойте кабачки и разрежьте пополам вдоль. Удалите семена и нарежьте мякоть мелкими кубиками. Положите овощи в кастрюлю, посыпьте сахаром и оставьте примерно на 1,5 часа, пока они не дадут сок. Поставьте кастрюлю на конфорку и держите на медленном огне, пока смесь не закипит. Добавьте лимонный сок и цедру, а также ванильный сахар. Перемешайте и варите около 30 минут. Добавьте желе, тщательно перемешайте и варите еще 5–10 минут. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте, переверните вверх дном и дайте остыть.

Еще один быстрый рецепт - кабачковое варенье с киви

Кулинарный блогер Артем Валентинов также поделился своей версией кабачкового варенья - с киви.

Ингредиенты на 17 банок объемом 200 мл:

кабачки - 2,5 кг (очищенные);

сахар - 2 кг;

1 лимон;

киви - 1 кг.

Способ приготовления:

Помойте кабачки, нарежьте мелким кубиком, положите в кастрюлю. Засыпьте их сахаром и перемешайте. Оставьте на 2 часа, чтобы кабачки дали сок. Поставьте на плиту, доведите до кипения и варите 10 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Накройте крышкой, полностью остудите. Опять поставьте на плиту, доведите до кипения, варите 10 минут на среднем огне, остудите. Почистите киви, нарежьте мелким кубиком, положите к кабачкам. Добавьте цедру лимона и сок лимона. Поставьте на плиту, помешивайте и доводите до кипения, варите еще 10 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Разлейте по стерилизованным банкам, закройте стерилизованными крышками.

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