Как приготовить украинские фучки? Нашли рецепт овощных оладий, которые "вкуснее и полезнее" драников

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.01.2025 13:49 , Обновлено: 20.01.2025

Картофельные драники - не только достояние национальной кухни белорусов, но и блюдо, которое у многих входит в когорту любимых. Однако споры о том, насколько драники полезны, ведутся до сих пор, ведь оно, как правило, получается очень калорийным. Меж тем существуют и другие, не менее вкусные рецепты овощных оладий, которые некоторым могут прийтись по душе даже больше белорусской классики. Telegraf.news нашёл рецепт украинских фучек - старинного блюда из квашеной капусты.

Овощные оладьи - блюдо, которое находит место в рационе практически каждого белоруса.

В летне-осенний сезон популярны оладьи из кабачков, а картофельными драниками белорусы радуют себя в любое время года.

Однако драники - очень сытное и калорийное блюдо. В зависимости от ингредиентов, количество калорий на 100 граммов может варьироваться от 97 ккал(самый постный вариант) до 200 калорий (с добавлением фарша и др).

Но овощные оладьи, которые могут приятно разнообразить рацион, при этом не одарив лишними килограммами.

Как приготовить фучки?

Фучки - старинное блюдо украинской кухни, которое особенно популярно в регионах Закарпатья и на территории так называемой Лемковщины.

Это не что иное, как хрустящие блинчики из квашеной капусты, обжаренные до золотистого цвета и обычно подаваемые со сметаной. Готовить фучки просто, Однако, как и в случае со многими другими блюдами, оно имеет свои особенности и хитрости.

Чтобы фучки удались, важно хорошенько отжать капусту от рассола. Иначе оладьи получатся сырыми и кашеобразными. Для их приготовления многие используют обычную пшеничную муку. Однако блюдо будет вкуснее и полезнее, если заменить её цельнозерновой. Подойдёт как пшеничная цельнозерновая, так и полбяная.

Ингредиенты:

около 300 г квашеной капусты,

1 стакан цельнозерновой муки (пшеничной или полбяной),

1 луковица,

1 яйцо большего размера,

примерно 1/3 стакана молока или сливок (можно заменить 3 столовыми ложками сметаны),

соль, перец, щепотка майорана, щепотка тмина,

сметана для подачи,

масло или сало для жарки.

Приготовление:

Нарежьте отжатую капусту так, чтобы отдельные «капустные волоски» не тянули во время еды. Мелко нарежьте или натрите на мелкой терке лук. Смешайте овощи в миске. В нашинкованную капусту влейте молоко или сметану, добавьте яйцо и специи. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая. Если смесь кажется вам слишком густой, добавьте еще сливок. Подготовьте сковороду и разогрейте в ней 2-3 столовые ложки масла или жира. Затем выложите на сковороду часть теста и слегка разровняйте его на сковороде, чтобы оно не было слишком толстым. Обжарьте их на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте с ложкой сметаны или как дополнение к мясному или грибному соусу.

Чем фучки полезнее драников?

Фучки менее калорийны (примерно 97- 129 ккал. на 100 г) и включают в себя пользу квашеной капусты, которая богата кальцием, натрием, железом, цинком, медью, магнием и фосфором. Кроме того, она богата витаминами A, B, E и C, которые защищают организм от окислительного стресса и способствуют работоспособности мышц.

Содержащаяся в квашеной капусте и цельнозерновой муке клетчатка надолго сохраняет чувство сытости и благотворно сказывается на работе пищеварительной системы.

Это простое в приготовление блюдо также обладает приятным вкусом, который хорошо сочетается со сметаной и соусами. Попробуйте включить его в рацион - и оно определённо войдёт в число любимых блюд в зимний сезон.

Ранее Telegraf.news писал о том, что заменить чем-то драники для белорусов может быть непосильной задачей, но этот рецепт может стать достойной альтернативой любимого многими блюда. Попробовав эти овощные оладьи, вы наверняка захотите приготовить их ещё не раз. Что нужно для их приготовления?

Вкуснее чем драники? Эти овощные оладьи могут покорить любого