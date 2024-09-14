Как приготовить творожную запеканку с грибами? Нашли осенний рецепт, который превзойдёт сладкие варианты

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Опубликовано: 14.09.2024 13:06 , Обновлено: 14.09.2024

Для многих блюда из творога зачастую ассоциируются с десертами вроде налистников и сырников и сладкими запеканками "как из садика". Однако этот полезный продукт также прекрасно сочетается со многими солёными ингредиентами и овощами. Попробуйте приготовить запеканку с добавлением грибов и сладкого перца. Этот нетривиальный рецепт станет прекрасным и сытным вариантом как для осеннего завтрака, так и для обеда, и наверняка надёжно закрепится в вашей поваренной книге.

Творог - богатый белком продукт, который прекрасен и вкусен в первозданном виде. Тем не менее часто, включая творог в свой рацион хочется придать ему некоторой новизны. Именно поэтому различные рецепты с добавлением этого молочного продукта очень популярны у многих хозяек.

Особенно актуальными блюда из творога становятся в моменты, когда он уже не суперсвежий и его нужно успеть употребить в пищу до истечения срока.

В осенний сезон, когда есть доступ к свежим овощам и грибам, можно приготовить вкуснейшую творожную запеканку с их добавлением. Такая несладкую запеканку непременно оценят как взрослые, так и дети.

Для блюда подойдёт любой творог, который найдётся в вашем холодильнике. Однако стоит учитывать, что в зависимости от его жирности блюдо получится более или менее калорийным.

Грибы также можно добавить любые. Подойдут как сезонные лисички и белые грибы, так и магазинные шампиньоны. Нужно лишь их немного обжарить грибы для добавления в запеканку. Рецепт достаточно универсален и может быть изменён в угоду вкусам каждого человека. Можно добавить зелени либо немного помидоров. Также можно миксовать различные специи, добиваясь особенного и неповторимого вкуса.

Рецепт творожной запеканки с грибами

Фото иллюстрационное

Ингредиенты:

300 г творога,

3 яйца,

50 г перца,

50 г грибов,

полпучка чеснока,

35 г сыра (моцарелла или чеддер),

по желанию любое холодное мясо,

соль и перец по вкусу, любимые специи. (Подойдут: базилик, орегано, петрушка, укроп, прованские травы, молотый чеснок, перец сладкий или острый, хлопья чили (сушеные или свежие).

Приготовление:

Перец нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Раздробите в чесночнице или мелко порежьте чеснок. Произвольно нарежьте грибы и натрите сыр. Смешайте творог с яйцами, нарезанными овощами, специями и тёртым сыром. Переложите смесь в жаропрочную форму и запекайте в разогретой до 180°С духовке 20–25 минут . Подавайте запеканку тёплой, например, с ломтиком ржаного хлеба.

Приятного аппетита!

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