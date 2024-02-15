Как приготовить торт без выпечки за 10 минут? Подавать можно будет уже через час

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Опубликовано: 15.02.2024 12:03 , Обновлено: 28.02.2024

Всего несколько ингредиентов, десять минут времени, минимальный бюджет и усилия — самые важные преимущества этого ванильного бездрожжевого торта, который можно приготовить для большой, жаждущей сладости семьи. Если вы ищете простой рецепт десерта, то этот точно придется вам по вкусу!

Торты без выпечки имеют множество плюсов. Они быстро готовятся, безумно вкусны и обычно не стоят слишком дорого.

Если вы боитесь, что скорость приготовления как-то повлияет на вкус десерта, вы ошибаетесь. Этот торт на самом деле восхитителен, и если бы не процесс охлаждения пудинга, его можно было бы приготовить еще быстрее.

Рецепт ванильного бездрожжевого торта

Ингредиенты:

500 мл молока;

50 г сливочного масла;

2 пакетика ванильного пудинга;

большая упаковка печенья (понадобится около 20-25 штук).

Способ приготовления:

Застелите форму (желательно 20 см х 14 см) бумагой для выпечки. Затем выложите на дно первый слой печенья.

Соедините 150 мл молока с ванильным пудингом. Остальное налейте в сотейник и нагрейте.

Когда молоко закипит, влейте в него пудинговую смесь. Варите до загустения, затем накройте пленкой и остудите.

Когда смесь станет теплой, смешайте ее с холодным сливочным маслом. Вылейте крем на ранее уложенный слой бисквита. Тщательно распределите и разровняйте верх. Затем накройте его вторым слоем бисквита.

Торт без выпечки почти готов. Осталось только поставить его в холодильник и подождать, пока он застынет.

Через час он должен быть готов. Приятного аппетита!

Десерт из белого хлеба

Кстати, быстро приготовить что-нибудь к кофе или чаю из… обычного белого хлеба для бутербродов.

Для приготовления этого необычного десерта потребуется несколько ингредиентов, которые можно найти в любом магазине. А затем дело за малым. Залейте хлеб смесью из яиц, сахара и ароматных добавок, поставьте запекаться на 30-40 минут — и вот уже у вас на столе будет настоящий шедевр, который порадует как вас, так и ваших близких.

Залейте белый хлеб этой смесью и поставьте в духовку. Нашли простой рецепт вкусного десерта