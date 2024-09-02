Дешевле, чем в магазине, в 1,5 раза. Фудблогер показала, как легко приготовить пряники "из детства"

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Опубликовано: 02.09.2024 13:45 , Обновлено: 21.10.2024

Иногда кажется, что для создания хорошего десерта необходимо множество ингредиентов и усилий. Однако так происходит далеко не всегда. Белоруска поделилась в TikТok рецептом целой "тонны" пряников, на приготовление которых, по нашим расчётам, потребуется менее 6 рублей. Видео собрало уже более 2, 4 миллионов просмотров и свыше 70 тысяч лайков.

Фудблогер с ником leydi_sara часто делится в своём блоге собственными рецептами приготовления блюд, которые чаще всего оказываются простыми в приготовлении и практически не требующими больших материальных вложений. На этот раз она рассказала, как приготовить простые домашние пряники, которые по своему вкусу напоминают те самые “пряники из детства”.

“Пряники из низкосортной муки. Чтобы вы понимали, эта “тонна” пряников для меня обошлась в рубля 3 белорусских. Не больше”, - рассказала фудблогер, показав большой поднос получившихся пряников.

По словам девушки, для их приготовления нужно лишь то, что “уже есть дома”, а с рецептом справиться даже “криворукий”.

Рецепт пряников “из детства”

Ингредиенты:

1 яйцо,

1 ст. сахара,

4 ст.л. растительного масла,

1 ст. молока

0,5 ч.л. соды

2 ст.л. какао

5 ст. любой муки,

2 яичных белка + 1 ст. сахарной пудры (для глазури).

Приготовление:

Смешайте яйцо, стакан сахара и щепотку соли до однородности. Добавьте растительное масло и молоко и снова размешайте. Всыпьте соду и какао-порошок и вновь перемешайте. Введите муку. Можно использовать любую, которая имеется. В рецепте задействована мука 1 сорта. По словам автора видеоролика, самые вкусные пряники получаются из низкосортной муки. Муки можно добавить больше или меньше, чем нужно в рецепте. Важно следить за консистенцией теста. Муки достаточно, когда тесто вязкое, но “собирается”. Вымесите тесто. Застелите противень бумагой для запекания и слепите пряники. Выпекайте пряники при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Приготовьте глазурь. Взбейте 2 крупных яичных белка и сахарную пудру миксером до жидкой и однородной консистенции. Горячие готовые пряники обваляйте в глазури и верните подсыхать на пергамент.

[info_b]Чтобы придать пряником больше “пряности”, можно ввести в тесто перец, корицу, гвоздику или другие специи по вкусу.[/info_b]

Во сколько обойдутся такие пряники на самом деле?

Фудблогер из видео утверждает, что приготовленный объём пряников обойдётся в сумму не более 3 рублей. Мы сделали свои расчеты себестоимости, чтобы проверить, так ли это на самом деле.

3 яйца — примерно 1 рубль;

мука (около 1 кг) — 1,50 рублей;

сахар 200 гр - около 0,50 копеек;

сахарная пудра — 1,85 рублей;

молоко 200 мл. — 0,78;

растительное масло, какао и сода, в указанно объёме обойдутся в сумму около 80 копеек.

Итого получается примерно 5,63 рублей. Однако, стоит отметить, что получившийся объём лакомства обойдётся дешевле, чем купленный в магазине, где килограмм пряников стоит примерно 8-12 рублей.

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