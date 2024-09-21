Как приготовить пиццу в булочках? Фудблогер поделилась идеальным вариантом "ссобойки"

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Опубликовано: 21.09.2024 10:42 , Обновлено: 21.09.2024

Пицца - одно из тех блюд, над которыми можно экспериментировать бесконечно. Нередко в процессе такого кулинарного творчества рождаются очень вкусные и практичные рецепты. Одним из них стал рецепт пиццы в виде булочек. Такой формат блюда позволяет с удобством взять пиццу в дорогу, на работу либо сложить ребёнку в школу. Оно не потеряет форму и не перепачкает всё вокруг. Простым рецептом булочек-пиццы поделилась фудблогер Юлия Оса в TikTok.

Сочетание теста, томатов и разнообразной начинки влюбило в себя миллионы людей и побудило к созданию тысяч разнообразных рецептов. Готовить пиццу многие предпочитают самостоятельно, экспериментируя с тестом и начинками и добиваясь идеального для себя вкуса.

Но, пожалуй, одним из недостатков пиццы является её формат. Кусочки блюда не очень удобно носить с собой для перекуса. Однако существует вариант пиццы, в котором нет риска “потерять” начинку и всё перепачкать. Им поделилась фудблогер Юлия Оса, которая регулярно публикует в TikTok свои рецепты блюд.

Пицца в формате закрытых булочек с начинкой собрала уже почти 300 тысяч просмотров в соцсети. Это идеальный вариант для “ссобойки” в школу или на работу. Рецепт прост в исполнении и открыт для экспериментов с начинкой.

Рецепт булочек-пиццы

Ингредиенты для теста:

500 - 550 г. муки,

2 ч.л. дрожжей,

300 мл. воды,

0,5 ч.л. чеснока,

2 ст.л. растительного масла,

1 ст.л. томатной пасты,

1 ч.л. соли,

1 ч.л. сахара,

специи для пиццы (можно заменить на розмарин или прованские травы).

Начинка:

сыр моцарелла,

мясо или колбаса,

помидоры.

[info_b]*начинку можно заменить любой другой по своему вкусу.[/info_b]

Приготовление:

Просейте полкилограмма муки и смешайте её с остальными сухими ингредиентами: дрожжами, специями, солью, сахаром и молотым чесноком. В отдельной ёмкости смешайте тёплую воду с томатной пастой и растительным маслом. Смешайте тёплый томатный раствор с сухой смесью из муки с дрожжами и специями и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и однородным. Уберите тесто в тёплое место без сквозняков на 1 час. В это время приготовьте начинку. Её можно видоизменить согласно своим вкусам и предпочтениям. В варианте из рецепта она состоит из колбасы, моцареллы и свежих помидоров. Порежьте ингредиенты на мелкие кубики. Поднявшееся тесто разделите на 12 частей и сформируйте шарики. Сделайте из шарика плоскую лепёшку и положите в центр начинку. Плотно залепите края булочки, стараясь придать её округлую форму. Получившиеся булочки можно запекать на противне, а можно уложить в формочки для кексов. Перед выпечкой смажьте булочки смесью из молока с желтком для образования румяной и красивой корочки. Поместите пиццы-булочки в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. Блюдо готово!

Приятного аппетита!

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