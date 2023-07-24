Как приготовить огуречный холодник? Свекла и кефир не понадобятся
Белорусы привыкли, что фирменное национальное блюдо — холодник — обычно готовят со свеклой и на кефире. Однако на Балканах основной ингредиент этого супа — свежие огурцы и... йогурт. Чтобы разнообразить рацион, попробуйте приготовить это необычное, но все такое же вкусное блюдо. Нашли оригинальный балканский рецепт супа "таратор".
Многие люди летом охотнее едят холодный суп. В Беларуси популярен холодник, у французов есть свой вишисуаз, в Испании — овощной гаспачо, а в Турции — чачик.
А вот на Балканах любят таратор. Этот суп популярен в таких странах, как Македония, Албания и Болгария. Похожий готовят также сербы, турки и греки. Для приготовления таратора используют йогурт, свежий огурец, измельченный чеснок и зелень, например, укроп или орегано.
Подают балканский холодный суп с оливковым или подсолнечным маслом и грецкими орехами. В одних странах в суп добавляют холодную воду, чтобы придать ему более жидкую консистенцию, а в других таратор получается густым, пишет портал Pysznosci.
Таратор – идеальное блюдо для жарких дней, ведь оно освежающее и легкое . Йогурт и кислое молоко, которые являются основными ингредиентами этого кулера, обеспечивают организм ценными питательными веществами, такими как белок и кальций. Свежие овощи, такие как огурцы и чеснок, придают вкус и аромат, а грецкие орехи создают хрустящий контраст.
Рецепт огуречного холодника
- полстакана холодной воды;
- 500 мл греческого или натурального йогурта;
- 2 мелко нарезанных зубчика чеснока;
- огурец (нарезать небольшими кубиками);
- нарезанный пучок укропа;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- соль и перец;
- сок половинки лимона.
Как приготовить?
- Смешайте йогурт с лимонным соком, оливковым маслом и водой в миске.
- Добавьте нарезанный огурец, чеснок, укроп и все хорошо перемешайте.
- Приправьте солью и перцем и поставьте суп в холодильник на час.
- Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде.
- Перед подачей добавьте в холодник немного оливкового масла, обжаренные орехи и укроп.
Приятного аппетита!
Как приготовить настоящий белорусский холодник?
Ранее Телеграф писал, что в Сети можно найти множество рецептов холодника, но мы выбрали несколько — классический, со свеклой и кефиром, а также несколько необычных: из вишен, черники и даже с миндалем.
Как приготовить настоящий белорусский холодник? Нашли рецепты классического, вишневого и миндального супов