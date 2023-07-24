Как приготовить огуречный холодник? Свекла и кефир не понадобятся

Опубликовано: 24.07.2023 16:55 , Обновлено: 05.09.2023

Белорусы привыкли, что фирменное национальное блюдо — холодник — обычно готовят со свеклой и на кефире. Однако на Балканах основной ингредиент этого супа — свежие огурцы и... йогурт. Чтобы разнообразить рацион, попробуйте приготовить это необычное, но все такое же вкусное блюдо. Нашли оригинальный балканский рецепт супа "таратор".

Многие люди летом охотнее едят холодный суп. В Беларуси популярен холодник, у французов есть свой вишисуаз, в Испании — овощной гаспачо, а в Турции — чачик.

А вот на Балканах любят таратор. Этот суп популярен в таких странах, как Македония, Албания и Болгария. Похожий готовят также сербы, турки и греки. Для приготовления таратора используют йогурт, свежий огурец, измельченный чеснок и зелень, например, укроп или орегано.

Подают балканский холодный суп с оливковым или подсолнечным маслом и грецкими орехами. В одних странах в суп добавляют холодную воду, чтобы придать ему более жидкую консистенцию, а в других таратор получается густым, пишет портал Pysznosci.

Таратор – идеальное блюдо для жарких дней, ведь оно освежающее и легкое . Йогурт и кислое молоко, которые являются основными ингредиентами этого кулера, обеспечивают организм ценными питательными веществами, такими как белок и кальций. Свежие овощи, такие как огурцы и чеснок, придают вкус и аромат, а грецкие орехи создают хрустящий контраст.

Рецепт огуречного холодника

полстакана холодной воды;

500 мл греческого или натурального йогурта;

2 мелко нарезанных зубчика чеснока;

огурец (нарезать небольшими кубиками);

нарезанный пучок укропа;

3 столовые ложки оливкового масла;

соль и перец;

сок половинки лимона.

Как приготовить?

Смешайте йогурт с лимонным соком, оливковым маслом и водой в миске. Добавьте нарезанный огурец, чеснок, укроп и все хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем и поставьте суп в холодильник на час. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде. Перед подачей добавьте в холодник немного оливкового масла, обжаренные орехи и укроп.

Приятного аппетита!

Как приготовить настоящий белорусский холодник?

Ранее Телеграф писал, что в Сети можно найти множество рецептов холодника, но мы выбрали несколько — классический, со свеклой и кефиром, а также несколько необычных: из вишен, черники и даже с миндалем.

Как приготовить настоящий белорусский холодник? Нашли рецепты классического, вишневого и миндального супов