Этот салат затмит "Оливье" и "Цезарь". Как приготовить слоёного "Дровосека" с курицей и гренками?

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Опубликовано: 19.11.2024 09:30 , Обновлено: 19.11.2024

Приближается зима, а это значит, что пришла пора "стряхнуть пыль с кулинарных книг" и начать продумывать блюда, которые подавать на праздничный стол. Если классические "Оливье" и "Цезарь" поднадоели, стоит обратить внимание на рецепты из мировой кухни. Так, например, вы можете приготовить популярный в Польше слоеный салат "Дровосек". Этот мясной салат с сухариками и соусом насытит самые привередливые желудки и покорит своим вкусом.

Если вы любите салаты типа “Цезаря”, но хотели бы более насыщенного вкуса, то вам точно стоит попробовать приготовить слоёный “Дровосек”.

Этот салат был вдохновлён одноимённым польским бургером (Burger Drwala), который подают в McDonald’s.

Сочетание хрустящих гренок, бекона и сочной курицы делает блюдо сытным, насыщенным и самодостаточным.

От кулинара к кулинару рецепт “Дровосека” может разниться, и каждый может подстроить его под свои вкусовые предпочтения, выбрав любимые специи и овощи. Как правило, в блюдо всегда входят мясо, овощи и выразительный соус, который подчеркивает вкус всех ингредиентов, придавая им яркость.

Салат можно подать со слегка поджаренным чесночным хлебом или гренками. Его даже можно завернуть в тортилью для подачи в стиле буррито.

Ингредиенты:

2 куриные грудки,

ложка специй гирос,

чайная ложка приправы для курицы,

6 ломтиков копченого бекона,

1 чайная ложка гранулированного чеснока,

2 свежих перца (красный и желтый),

1 красный лук,

5 маринованных огурцов,

несколько листьев салата айсберг,

200 г тертого желтого сыра,

3 столовые ложки чеснока,

2 ломтика светлого хлеба,

оливковое масло.

Приготовление:

Грудку нарежьте кубиками, смешайте с маслом, приправой для курицы и гирос, а затем обжарьте. На той же сковороде обжарьте бекон, пока он не станет хрустящим. Хлеб нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте чесноком и запекайте в разогретой до 170°С духовке 15 минут или обжарьте на сухой сковороде. У вас получатся домашние гренки. Перец вымойте, удалите семена и нарежьте кубиками вместе с маринованными огурцами. Мелко нашинкуйте чеснок, нарежьте лук кружочками. Все ингредиенты для соуса выложите в отдельную миску, не забудьте очень мелко нарезать огурцы. Тщательно перемешайте. На дно стеклянной миски выложите нарезанный салат айсберг, посыпьте его тертым сыром и разложите лук и часть курицы. Вылейте половину соуса на подготовленные слои. Затем слоями выложите перец, маринованные огурцы, курицу и оставшийся салат. Готовый салат еще раз полейте соусом. Украсьте верх беконом, гренками и зеленым луком.

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